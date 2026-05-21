3 razones por las que el Chino Huerta podría ser la sorpresa de la Selección para el Mundial

César, el Chino Huerta, volvió a los entrenamientos con el Anderlecht de Bélgica a poco menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que aún puede ser considerado por Javier, el Vasco Aguirre, para formar parte de la lista definitiva de la Selección Mexicana.

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Después de prácticamente medio año sin jugar debido a una pubalgia, el canterano de Chivas ha comenzado a tener minutos con el equipo de la primera división de Bélgica. Ante ello, aquí conocerás algunas razones por las que el Chino Huerta podría ser la sorpresa de la Selección Mexicana.

¿Por qué el Chino Huerta podría ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección?

Perfil distinto en la Selección: En estos momentos, la Selección Mexicana no cuenta con un perfil que se asemeje a lo que entrega el Chino Huerta en el campo; es decir, un jugador que pueda desenvolverse por las bandas y que, a su vez, pueda recortar hacia el centro del campo.

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Una velocidad incomparable : Otro punto a destacar es que César cuenta con una velocidad realmente interesante con el balón en los pies, lo cual podría ser una alternativa llamativa para el Vasco Aguirre si es que lo convoca para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

: Otro punto a destacar es que César cuenta con una velocidad realmente interesante con el balón en los pies, lo cual podría ser una alternativa llamativa para el Vasco Aguirre si es que lo convoca para la Juego de espaldas: A pesar de ser un extremo veloz, el canterano rojiblanco cuenta con una gran recepción y, a su vez, juego de espaldas, cualidades que podrían ser importantes al momento de buscar un cierre de partido mucho más alejado del campo propio.

¿Cuáles son los números del Chino Huerta en el Anderlecht?

Después de su gran paso por los Pumas, el Chino Huerta fue fichado por el Anderlecht de Bélgica en enero del 2025 a cambio de dos millones de euros, según Transfermarkt. El mexicano ha tenido que lidiar con una serie de lesiones, mismas que solamente le han permitido sumar cinco goles y tres asistencias en 34 juegos con su club.