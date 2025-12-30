¡Cábala Total! El 7 que hizo campeón a Cruz Azul ¡Ahora en Chivas!

El amistoso del pasado fin de semana en el Estadio Sergio León Chávez, donde Chivas goleó 4-0 a Irapuato, no solo sirvió para afinar detalles tácticos bajo la dirección de Gabriel Milito, sino que reveló los nuevos dorsales que portarán varios elementos rojiblancos de cara al Clausura 2026.

En un partido que marcó el debut de refuerzos como Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, además del regreso de Ricardo Marín, se evidenciaron cambios significativos en los números de camiseta, liberados por las salidas de Cade Cowell, Isaac Brizuela y Javier Hernández.

¿Serán estos ajustes una mera logística o una cábala para romper la sequía de títulos?

El más destacado fue Luis Romo, quien salió como capitán y estrenó el mítico 7, dejando atrás el 17 que lució todo el 2025. Este dorsal, cargado de historia en el Rebaño, fue inmortalizado por Ramón Ramírez en los años 90, durante la era dorada que culminó con el título de 1997. Romo, con su liderazgo y polivalencia, parece destinado a honrarlo: recordemos que con el 7 en su primera etapa en Cruz Azul contribuyó a romper una sequía de 23 años sin liga para los cementeros. El número quedó vacante tras la cesión de Cowell a New York Red Bulls, y Romo no dudó en tomarlo.

Entre los refuerzos, Ángel Sepúlveda optó por el 20 en su segunda aventura con Guadalajara. 'Sepu', que venía del 9 en Cruz Azul y el 15 en Querétaro (ambos ocupados por Alan Pulido y Erick Gutiérrez), eligió un dorsal sentimental: el que llevó en su debut profesional con Morelia. En el amistoso, lució el 20 y brilló con 2 asistencias, ilusionando a la afición.

Más detalles de las dorsales en Chivas para el 2026

Brian Gutiérrez, la joven promesa llegada del Chicago Fire, se enfundó el 11, un número icónico en el fútbol por su asociación con extremos creativos. Libre tras la salida de Isaac 'Conejito' Brizuela, no tiene un vínculo previo conocido (en MLS usaba el 17), pero encaja perfecto en su perfil ofensivo.

Finalmente, Ricardo Marín, de regreso tras su préstamo en Puebla, prefirió el 17, el de su debut profesional, en lugar del disponible 14, que cedió anteriormente a Chicharito Hernández.

