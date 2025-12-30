El mejor fichaje de la Liga BBVA MX en 2025

Varias figuras internacionales se animaron a llegar a la Liga BBVA MX este año. Algunos nombres como Aaron Ramsey, Sergio Ramos, Keylor Navas, Ángel Correa o James Rodríguez.

Al final, algunos dijeron adiós a la liga mexicana al finalizar el 2025; otros se mantienen en sus respectivos clubes. El jugador que mejor rendimiento mostró para su equipo ha sido Ángel Correa. El argentino marcó 15 goles para los Tigres y fue fundamental para que los felinos llegaran hasta la instancia de la final en la Liga BBVA MX.

Un Ángel de impacto inmediato

Correa cayó en la gran final del Torneo Apertura 2025 ante Toluca. Aunque no consiguió el título, se animó a dejar un mensaje en sus redes sociales que invita a pensar en un próximo torneo de gran rendimiento para él.

“No siempre las cosas salen como las planeamos, deseamos y esperamos. Fue un golpe duro, pero estoy convencido de que nos va a servir para hacernos más fuertes para lo que se viene. Solamente tengo palabras de agradecimiento por devolverme la sonrisa y las ganas de hacer lo que tanto amo, que es jugar al futbol. Muchas gracias, incomparables, por el apoyo en todo momento; nos vemos el año que viene para seguir luchando juntos”, dijo el argentino.

Vega entra en el top

Por otro lado, el que viene siendo uno de los mejores jugadores mexicanos en el certamen y uno de los que más impacto ha tenido para su equipo ha sido Alexis Vega, quien cerró el 2025 con un bicampeonato con los Diablos Rojos.

“Ahora que somos bicampeones, sabemos que este equipo está para pelear. El Toluca está viviendo un gran momento, estamos muy felices”, sentenció el futbolista mexicano.

Toluca y Tigres han demostrado que están a la altura de los clubes llamados grandes. Ambas instituciones están viviendo un gran presente y serán protagonistas de lo que viene en 2026.

