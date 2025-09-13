Captan a Jardine en concierto a sólo unas horas del Clásico Nacional América vs Chivas

En la madrugada de este sábado 13 de septiembre del 2025, han compartido fotos en redes sociales en las que aparece el entrenador André Jardine en el concierto de Oasis a sólo unas horas del América vs Chivas .

El director técnico de las Águilas, ha mencionado que es un gran fan de Oasis y claramente no se quiso perder del concierto que dieron en la Ciudad de México el pasado viernes 12 de septiembre del 2025.

André se tomó un momento de su tiempo libre para poder asistir al concierto pues es considerado un fan. En su etapa de juventud, tuvo una banda en honor a Oasis, ademas, es tanto su fanatismo que nombró a su hijo Liam en honor al menor de los Gallagher.

¿Tendría sanción André Jardine?

André Jardine no tendría ninguna sanción por parte del club al asistir al concierto de Oasis a menos de 24 horas de disputar el partido de América vs Chivas pues el entrenador fue al evento en su tiempo libre.

El equipo de Coapa no ha tenido concentraciones cuando juega de local en lo que va del Apertura 2025, por lo que no dejó al equipo solo previo al Clásico Nacional.

Jardine podría llegar con una motivación extra para el partido luego de asistir al concierto, pues al ser un gran fanático y tener la experiencia de ver a una de sus bandas favoritas en vivo, le beneficiaría al entrenador.

Horario exacto del América vs Chivas

El Clásico Nacional, América vs Chivas se jugará este sábado 13 de septiembre del 2025 en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.