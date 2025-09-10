André Jardine ya tiene esta operación táctica para arrasar en el Apertura 2025: es una estrategia para evitar goles

Es semana de clásico Nacional y André Jardine lo sabe. No sirve de nada ser sublíder de la tabla general del Apertura 2025 si no se le gana a Chivas. El Rebaño viene pasando por una crisis que obliga a las Águilas a sacar una victoria contundente. El timonel de los de Coapa tiene a su equipo peleando el liderato, pero sabe que necesita fortalecer varias posiciones. Pese a eso, su principal idea es tener una buena defensa y al parecer ya encontró a los indicados.

En los siete partidos que se han jugado del Apertura 2025, Jardine ha hecho muchos cambios. Pero todo indica que ya encontró el camino del éxito en la zaga. Kevin Álvarez y Cristian Borja por las lateras, mientras que de centrales pondría a Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky. Este cuarteto de futbolistas han provocado que el América no reciba tantos goles. Así como sucedió el fin de semana ante el DC United.

Ramón Juárez es uno de los defensores más queridos por la afición. Israel Reyes también se ha ganado el corazón de los azulcremas y ambos son seleccionados nacionales. Lo malo es que cuando estos futbolistas están dentro del campo, el América recibe goles. Y ya no decir de Ralph Orquín, quien al parecer ya no entra en el gusto de André Jardine. Los Millonetas son el conjunto con la mejor defensiva de todo el campeonato. Solamente han recibido seis goles en lo que va del torneo.

André Jardine también tiene dudas en su centro delantero

Así como en la defensa André Jardine comienza a conformar su cuadro titular, en la delantera también necesita encontrar quién será su goleador. Con la recuperación de Henry Martín, el nivel que mostró Rodrigo Aguirre en Uruguay y lo bien que se adaptó la Pantera Zúñiga al esquema del brasileño, la tarea no será sencilla.

En el caso de la mejor ofensiva, el América no ocupa la cima. Los Tigres con 17 dianas son los líderes de ese sector, las Águilas solamente suman 15 anotaciones. Henry Martín no se ha podido hacer presente en los marcadores del Apertura 2025, mientras que Aguirre y Zúñiga sí. Lo más seguro es que se perfile por el “Búfalo” para darle oportunidad, tras sus buenas actuaciones en las eliminatorias de Conmebol.