Captan en video caída hacia un barranco de un Porsche, durante un rally en México

El rally Durango Express tuvo momentos de angustia cuando el auto Porsche del equipo Team 122 MX, que era conducido por Luis Fer Segura y como navegante iba Gabriel Pérez salió del camino ocasionando un aparatoso accidente.

Todo sucedió el jueves durante el tramo de El Mezquital, donde una de las curvas más peligrosas puso en aprietos al joven volante, quien pese a los intentos mandó el bólido por abajo del barranco.

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Por fortuna y en un hecho casi milagroso, tanto piloto como navegante lograron salir ilesos y se comentan y salen a resurgir tres principales motivos:

Luis Fer Segura trató de guiar el camino al menos por un sendero de baja libre de árboles a su paso y también evitando así que el auto girara por la bajada lo que puedo haber sido mortal



Los autos de carreras y especialmente los de rally cuentan con una estructura interior fortalecida, que funciona como una alta protección para que ante un choque o accidente de ese tamaño, puedan permanecer seguros en medida de lo posible



Finalmente, destacan que los servicios de emergencia llegaron con prontitud para atender cualquier situación que se presentará, aunque ambos atletas del deporte motor salieron ilesos

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Team 122 MX con el Porsche, no seguirá más en competencia

En redes sociales, tanto el equipo como el piloto Luis Fer y Gabriel como acompañante de ruta descartaron lesiones u otras afectaciones, pero si mostraron el severo daño al Porsche por lo que no podrá seguir en competencia al menos en esta carrera en la cual tenían muchas esperanzas.