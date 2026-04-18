El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX está en su recta final, lo cual hace que distintos equipos comiencen a pensar en lo que será la siguiente temporada. Uno de ellos es el América, institución que podría sorprender a propios y extraños en el próximo mercado de transferencias.

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Una de las razones por las cuales el Club América ha tenido irregularidades en el campo derivan de las constantes bajas que ha presentado en los últimos meses. Ante ello, la directiva azulcrema no vería con malos ojos la posibilidad de fichar a este jugador para el arco.

¿Carlos Acevedo interesa al América? Esto tendrían que pagar por él

De acuerdo con información del portal 365Scores, el Club América estaría buscando un guardameta de cara a la próxima temporada luego de la lesión de Luis Malagón, quien volvería a las canchas a finales del año pasado. Por tal motivo, el nombre de Carlos Acevedo ha tomado mucha fuerza últimamente.

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Nacido en Torreón el 19 de abril de 1996, Carlos Acevedo es un jugador de 29 años de edad que ha destacado como uno de los porteros más espectaculares de los últimos años en México. Por tal motivo, el portal Transfermarkt considera que su valor asciende a los 3 millones de euros.

Vale decir que, hasta el momento, no existen ofertas formales por el portero de Santos, aunque no se descarta que América vaya por él considerando que es muy probable que asista a la próxima Copa Mundial de la FIFA junto a otros porteros como Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

¿Cuáles son los números de Carlos Acevedo en la Liga BBVA MX?

A pesar de ya contar con 29 años de edad, vale decir que Carlos Acevedo únicamente ha representado a un equipo en la Liga BBVA MX, siendo este Santos. Es así como, desde su arribo al primer equipo en julio del 2027, el guardameta acumula 240 partidos, mismos en donde registra más de 350 goles en contra.