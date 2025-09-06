deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Alcaraz, muy cerca de lograr algo que Federer nunca pudo

Carlos Alcaraz podría convertirse en el primer tenista masculino en ganar el US Open sin perder un solo set en la Era Abierta. A continuación, los detalles

Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia
REUTERS
Carlos Salgado
Otros Deportes
Compartir

Carlos Alcaraz podría convertirse en el primer tenista masculino en ganar el US Open sin perder un solo set en la Era Abierta. Con su victoria en semifinales sobre Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4), 6-2, suma seis partidos seguidos sin ceder manga alguna.

Te puede interesar: Jos Verstappen ataca al padre de Checo Pérez; lo llama “cobarde” por su teoría contra Red Bull

Este logro lo acerca a una marca sin precedentes en Nueva York. El último hombre en llegar a la final sin perder un set fue Roger Federer en 2015; sin embargo, éste no logró coronarse y el cetro de campeón terminó en posesión del propio Djokovic.

¡Renata Zarazúa hace historia! Victoria legendaria en el US Open 2025

Carlos va por todo

El español, de 22 años de edad, resolvió cada uno de sus compromisos en la presente edición del Abierto de EEUU en tres sets. En su trayecto, dejó fuera a rivales de distintas nacionalidades y niveles de ranking, como: Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiri Lehecka, además de ‘Nole’, a quien le ganó por cuarta ocasión en su carrera y tercera en un certamen de Grand Slam, para instalarse en la definición del campeonato y buscar su sexta corona en uno de los cuatro ‘grandes’.

El rival del murciano saldrá del enfrentamiento entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Sinner defiende su terreno, como el vigente campeón en Flushing Meadows, mientras que Auger-Aliassime jamás ha jugado una final en el último major de la temporada; por lo que significaría superar su mejor registro (semifinales en 2021 y 2025).

Charly puede hacer historia

La final está programada para el domingo, en la pista central del Arthur Ashe Stadium. El resultado definirá si Alcaraz logra inscribir su nombre como el primer campeón invicto en sets en la historia del Abierto de Estados Unidos en la Era Abierta, lo que significaría, además, recuperar el número uno del ranking ATP.

Te puede interesar: US Open: ¡Muchos millones! ¿Cuánto dinero apostó Drake a que Jannik Sinner será el campeón?

VISA DE CRACK | Jesús Salazar: El mexicano que dejó DC United para brillar en Hong Kong

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×