Alcaraz, muy cerca de lograr algo que Federer nunca pudo

Carlos Alcaraz podría convertirse en el primer tenista masculino en ganar el US Open sin perder un solo set en la Era Abierta. Con su victoria en semifinales sobre Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4), 6-2, suma seis partidos seguidos sin ceder manga alguna.

Este logro lo acerca a una marca sin precedentes en Nueva York. El último hombre en llegar a la final sin perder un set fue Roger Federer en 2015; sin embargo, éste no logró coronarse y el cetro de campeón terminó en posesión del propio Djokovic.

Carlos va por todo

El español, de 22 años de edad, resolvió cada uno de sus compromisos en la presente edición del Abierto de EEUU en tres sets. En su trayecto, dejó fuera a rivales de distintas nacionalidades y niveles de ranking, como: Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech y Jiri Lehecka, además de ‘Nole’, a quien le ganó por cuarta ocasión en su carrera y tercera en un certamen de Grand Slam, para instalarse en la definición del campeonato y buscar su sexta corona en uno de los cuatro ‘grandes’.

El rival del murciano saldrá del enfrentamiento entre el italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime. Sinner defiende su terreno, como el vigente campeón en Flushing Meadows, mientras que Auger-Aliassime jamás ha jugado una final en el último major de la temporada; por lo que significaría superar su mejor registro (semifinales en 2021 y 2025).

Charly puede hacer historia

La final está programada para el domingo, en la pista central del Arthur Ashe Stadium. El resultado definirá si Alcaraz logra inscribir su nombre como el primer campeón invicto en sets en la historia del Abierto de Estados Unidos en la Era Abierta, lo que significaría, además, recuperar el número uno del ranking ATP.

