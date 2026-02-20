El DT mexicano que triunfa en Francia y dejó huella en la Selección Mexicana

Hace dos décadas, un mexicano cruzó el océano persiguiendo un sueño. Su destino estaba al oeste de Francia, muy cerca de Nantes. Con el paso del tiempo, se convirtió en un formador nato en un país que se ha consolidado como una auténtica fábrica de talento mundial.

También vivió de cerca el proceso de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022, como parte del staff del combinado nacional.

“Estuve con la selección nacional. Conocí a Santi Giménez, a varios jugadores. Mi más grande logro, mi sueño, fue estar con la selección mayor. Estuve con ellos en la gira de Girona antes de Qatar. Conviví con el Tata Martino y con toda la gente de México”, dijo Carlos para Azteca Deportes.

Lo que sabe Carlos de la Ligue 1

Francia entendió algo antes que muchos: no basta con tener talento, hay que saber formarlo. Aquí nacieron futbolistas como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Una generación que fue campeona del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022, siempre protagonista en la élite del futbol mundial.

“Se puede decir que la liga francesa es la que más exporta jugadores a las cinco grandes ligas europeas. Las metodologías que implementan aquí en Francia son de lo más destacable en Europa. Si la liga no está entre las cinco primeras, aun así compite. Tiene la facilidad de buscar talento por aquí y por allá, como fue el caso de Mbappé. Siempre están en finales de Copa del Mundo porque forman muy bien. Yo creo que podría aportar mi granito de arena”, sentenció.

Sueña con la Selección Mexicana

Carlos espera volver a Guadalajara y aportar todos sus conocimientos al Club Guadalajara, o incluso vivir una nueva aventura con la Selección Mexicana en el futuro. El entrenador mexicano sabe que lo más importante es formar buenos jugadores y que México pueda llegar a ser, algún día, una gran fuente de talento.

