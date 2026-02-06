¡Es hermoso! Así luce el nomex de Checo Pérez con Cadillac para la F1 2026 (FOTO)

Todo está listo para que el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez vuelva a la Fórmula 1 después de un año sabático. Ahora, defenderá los intereses de Cadillac, escudería norteamericana que hará su debut en la temporada 2026 y que espera sorprender a más de uno con su funcionamiento.

Fue hace unos meses cuando Checo Pérex confirmó su llegada a Cadillac de la misma forma que ocurrió con Valtteri Bottas, quien hasta hace unas temporadas era de lo mejor de la Fórmula 1. Por tal motivo, luce interesante conocer el nomex que ambos pilotos utilizarán en la temporada 2026.

¿Cómo luce el nomex que Checo Pérez utilizará con Cadillac en 2026?

Fue hace unos días cuando Cadillac, mediante sus redes sociales, compartió las primeras fotos de cómo lucen sus pilotos para la próxima temporada de la Fórmula 1. El nomex utilizado por Checo Pérez y Valtteri Bottas se destaca por ser negro, un color que ha caracterizado a la escudería desde su aparición.

Fit for the fight ⚔️



The official Cadillac Formula 1® Team suit is here. pic.twitter.com/545D1lqKAf — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 4, 2026

Además, el nomex cuenta con una mezcla monocromática que tiene en el negro su color principal, mismo que se combina con algunos vivos en blanco que elevan su elegancia. Del mismo modo destacan los antebrazos del uniforme, así como el escudo que se mantiene a la altura del pecho.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Cadillac no ha confirmado quién será su piloto principal; sin embargo, Checo Pérez entiende que este debate es solo exterior, por lo que aseguró que tanto él como Valtteri Bottas se ayudarán mutuamente para lucir de la mejor forma posible en la temporada 2026 de la F1.

¿Cuántos días faltan para el debut de Checo Pérez en la Fórmula 1?

El calendario de la Fórmula 1 indica que la primera carrera de la temporada 2026 se llevará a cabo el 8 de marzo en el Gran Premio de Melbourne, Australia. Con ello, resta poco más de un mes para que Checo Pérez haga su debut oficial con la escudería norteamericana. ¿Logrará el podio?