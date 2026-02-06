¿Qué resultados necesitan Tigres, América, Pumas, Rayados y Cruz Azul para superar la Concachampions?

Los partidos de ida, correspondientes a la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, finalmente han terminado. Ante esta situación, no está de más conocer a detalle qué es lo que necesitan las escuadras mexicanas; es decir, Tigres, América, Pumas, Rayados y Cruz Azul, para acceder a la siguiente fase.

cruz azul

La Concachampions comenzó con interesantes compromisos de ida que sortearon algunas escuadras de la Liga BBVA MX pero que otras, sin embargo, no pudieron hacerlo. América y Cruz Azul parecen estar del otro lado; pero, ¿qué ocurre con instituciones como Tigres, Rayados y Pumas?

¿Qué necesitan Tigres, América, Pumas, Rayados y Cruz Azul para superar la ronda de Concachampions?

América superó por 2-1 al Olimpia de Honduras en patio ajeno, por lo que únicamente debe ganar o empatar en el Ciudad de los Deportes para acceder a la siguiente ronda e, incluso, la derrota por 1-0 le daría el pase considerando que el gol de visitante está activo en la Concachampions.

Te puede interesar: ¿Cuál fue la extraña cláusula que Álvaro Fidalgo firmó con América?

Te puede interesar: Figura de la F1 asegura que Cadillac decepcionará en 2026

Una situación similar ocurre con Cruz Azul, quien tras vencer 3-0 a su rival prácticamente espera una vuelta de trámite en el Cuauhtémoc. Rayados, por su parte, igualó 1-1 con el Xelajú, por lo que el conjunto de Nuevo León debe ganar o igualar por 0 tantos para acceder a la siguiente ronda.

Tigres y Forge empataron sin goles, por lo que los universitarios deben ganar sí o sí para superar esta ronda. Finalmente están los Pumas, quienes tras caer en la ida ante el San Diego por 4-1 ahora deberán superar a su rival por 3-0 o una diferencia de 4 goles a partir de este marcador en CU.

¿Cuándo serán los partidos de vuelta de la Concachampions?