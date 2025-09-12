Fue campeón del CMB y gran amigo de José José, pero terminó viviendo en hoteles de La Merced

En la década de los 70’s hubo un boxeador mexicano que alcanzó la cima del Consejo Mundial de Boxeo . Carlos Zárate llegó a consolidarse como el campeón del CMB; sin embargo, y pese a la amistad que tuvo con personajes como José José y Vicente Fernández, terminó viviendo en hoteles de La Merced.

Carlos Zárate tuvo la oportunidad de enfrentar y vencer a leyendas de la talla de Roberto Durán y el Púas Olivares, por lo que fue considerado una de las máximas figuras del boxeo profesional y de la CMB. Desafortunadamente, y después de malas decisiones, tuvo que lidiar con hoteles de La Merced y Tepito.

¿Quién fue Carlos Zárate, el campeón del CMB que vivió en hoteles de La Merced?

Su admirable carrera hizo que ganara una fortuna envidiable, misma que lo hizo escalar los ámbitos más llamativos de México. El Cañas logró convertirse en dueño de casas y autos, lo cual hizo que lograra una amistad importante con figuras de la talla de José José y Vicente Fernández.

El hecho de tener amistad con estos personajes del entretenimiento en México, junto a otros como María Félix y Cantinflas, hizo que tuviera una vida de lujos que, desafortunadamente, no pudo soportar. De forma curiosa, todo esto comenzó con una derrota en 1979 ante Lupe Pintor, misma que lo deprimió a un grado preocupante.

¿Cómo fue el paso de este campeón de la CMB a las drogas?

Esta dolorosa derrota en su carrera fue el pretexto idóneo para que Carlos Zárate cayera en las drogas, y aunada a la fortuna que tiene, el dinero lo gastó en estas sustancias, quedando en ruina no solo a nivel deportivo, sino también en el apartado económico.

Carlos Zárate perdió su título de la CMB en 1979 ante Lupe Pintos y, a partir de ahí, su vida vino en picada. La depresión lo invadió durante los próximos cinco años, hecho que lo hizo perder su dinero y propiedades, y de acuerdo con el portal La Silla Rota, se encargó de despilfarrar una fortuna de 18 millones de pesos.

¿Cuál es la actualidad de Carlos Zárate tras ser campeón de la CMB?

Sin dinero, y después de haberlo perdido todo por sus adicciones, el campeón mexicano no tuvo de otra que vivir en hoteles de La Merced y Tepito durante los siguientes 15 años. Afortunadamente, y tras rehabilitarse con apoyo de la Comisión Nacional de Boxeo, el Cañas puede presumir haber dejado las drogas, por lo que hoy en día vive de manera tranquila como administrador del área de boxeo en el Deportivo del Metro.