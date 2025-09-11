deportes
Checo Pérez sumó más de 100 puntos en su última temporada en Red Bull, Yuko Tsunoda apenas lleva 12

Sergio, Checo Pérez, tuvo una espectacular última temporada en Red Bull si es que se compara con lo hecho por Yuki Tsunoda hasta el momento. ¿Por qué?

checo-perez-100-puntos-ultima-temporada-red-bull-yuki-tsunoda-12.jpg
Instagra: Checo Pérez y Yuki Tsunoda
La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha sido una de las más complicadas de los últimos años para Red Bull, escudería que, desde la salida de Sergio, Checo Pérez , no ha tenido un piloto de confianza que acompañe a Max Verstappen, esto pese a los esfuerzos que Yuki Tsunoda ha hecho últimamente.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Desde la salida de Checo Pérez, Red Bull probó con dos pilotos para acompañar al neerlandés, siendo Yuki Tsunoda el último de estos. No obstante, la diferencia entre el mexicano y el japonés no puede ser más amplia, pues entre los dos existe una separación de más de 100 puntos hasta ahora.

Checo Pérez, ¿con una diferencia de más de 100 puntos respecto a Yuki Tsunoda?

Si nos basamos en la última temporada de Checo Pérez en Red Bull hasta el Gran Premio de Italia, el cual se llevó a cabo el domingo pasado, el hoy piloto de Cadillac sumó un total de 143 puntos, una cantidad que supera con notoriedad a lo que Yui Tsunoda ha hecho hasta ahora.

Y es que, después de llegar a Red Bull prácticamente de emergencia, el piloto japonés únicamente ha sumado 12 puntos en la campaña hasta ahora. Este hecho hace que la escudería Red Bull esté muy lejos de obtener el campeonato de constructoras, pues en estos momentos se ubica en el cuarto lugar con 239 unidades.

¿Qué pilotos ha tenido Red Bull desde la salida de Checo Pérez?

La salida del mexicano de Red Bull significó una oportunidad de oro para Liam Lawson, quien, sin embargo, únicamente defendió los colores de la escudería austriaca en dos GP’s. Ante ello, RB decidió traer a Yuki Tsunoda, quien no ha sido la respuesta ante el dominio que McLaren ha tenido en la campaña.

¿Cuándo hará su regreso Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac?

Si todo sale como se tiene planeado, Checo Pérez hará su retorno triunfal a la Fórmula 1 en la temporada 2026 el fin de semana del 6 al 8 de marzo, cuando tanto él como Valtteri Bottas hagan su debut oficial con Cadillac en el Gran Premio de Australia, más específicamente en Melbourne.

