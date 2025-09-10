¡Tensión en McLaren! Revelan que existe favoritismo para que Lando Norris sea el campeón

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha traído consigo el regreso de McLaren , escudería que después de mucho tiempo de espera finalmente volverá al trono en esta disciplina deportiva. Sin embargo, existen ciertas dudas en torno a quién será el campeón entre Lando Norris y Oscar Piastri.

McLaren ha dominado de principio a fin tanto el campeonato de pilotos como el de escuderías de la Fórmula 1, por lo que es cuestión de tiempo para que alguno de sus pilotos se consolide como el mejor de la campaña, hecho que, sin embargo, ha generado mucha tensión en la constructora.

¿McLaren quiere que Lando Norris sea campeón por encima de Oscar Piastri?

Si bien McLaren no ha confirmado cuál de sus dos pilotos es el principal, vale decir que algunas decisiones de la escudería darían a entender que el favoritismo está de lado de Lando Norris. Al menos esto se pudo ver en el Gran Premio de Italia, mismo en donde se le pidió a Oscar Piastri devolverle el lugar a su compañero de equipo.

Esta acción ha provocado que muchos fanáticos de la Fórmula 1 consideren que Lando Norris es el favorito para ganar el campeonato de pilotos en McLaren. Otros, sin embargo, aseguran que se trató en una decisión basada en mantener la mejor ventaja posible entre la constructora y el resto de las demás escuderías.

¿Quién es el líder actual del campeonato de pilotos en la Fórmula 1?

Después de haberse disputado más de la mitad de la temporada 2025, curiosamente es Oscar Piastri quien se coloca como el líder de la clasificación de pilotos con 324 puntos, mientras que su compañero de McLaren, Lando Norris, se ubica en el segundo puesto con 293 unidades.

En el tercer lugar aparece Max Verstappen con 230 puntos, mientras que el Top 5 de la clasificación lo cierran George Russell y Charles Leclerc con 194 y 163 unidades, respectivamente hablando. En cuanto a la tabla general de escuderías, es McLaren quien lidera ampliamente con 617 puntos por 280 del segundo lugar, Ferrari.

¿Cuántas carreras restan en la temporada 2025 de la Fórmula 1?

Al momento de esta nota, la temporada 2025 de la Fórmula 1 cerrará con ocho carreras más, mismas que contarán con tres carreras sprint. Dentro de estas destacan el GP de los Estados Unidos (19 de octubre), el GP de México (26 de octubre) y, por supuesto, el GP de Abu Dhabi (7 de diciembre).