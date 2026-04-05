Caroline Dubois unifica títulos del CMB y OMB en peso ligero tras vencer a Terri Harper

La británica Caroline Dubois firmó la victoria más importante de su carrera al imponerse con autoridad sobre Terri Harper en un combate que definió la unificación de los títulos ligeros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El enfrentamiento, celebrado en Londres, reunía a dos campeonas en un momento clave de sus trayectorias. Dubois llegaba invicta y con el cinturón del CMB en su poder, mientras que Harper, con mayor experiencia en peleas de alto nivel, defendía el título de la OMB en una contienda que prometía ser muy pareja.

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Durante los primeros asaltos, ambas boxeadoras optaron por la cautela, priorizando el estudio del rival y la estrategia sobre el intercambio directo. Sin embargo, con el paso de los rounds, Dubois comenzó a imponer condiciones gracias a su velocidad, precisión y mejor manejo de la distancia, encontrando oportunidades claras para conectar.

El momento decisivo llegó a mitad del combate, cuando Dubois impactó con un golpe certero que envió a la lona a Harper. A partir de ahí, la campeona del CMB tomó el control total de la pelea, administrando su ventaja con inteligencia y manteniendo un ritmo constante. Harper, por su parte, mostró gran resistencia y determinación para mantenerse en pie hasta el final, pese al castigo recibido.

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Al término de los diez asaltos, los jueces otorgaron una victoria clara por decisión unánime a Dubois, quien no solo defendió su título, sino que también se apoderó del cinturón de la OMB para convertirse en campeona unificada del peso ligero.

Este triunfo marca un punto de inflexión en la carrera de Dubois, consolidándola como una de las figuras más prometedoras del boxeo femenino. Su desempeño la posiciona como una seria contendiente para lograr la unificación total de la división en el futuro cercano.

