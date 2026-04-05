A falta de una jornada para que termine la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil, las Pumas quedaron eliminadas de la Liguilla tras empatar este domingo 5 de abril 2-2 ante el Puebla.

Te puede interesar: Rayados lo desechó y hoy es uno de los delanteros mexicanos más letales de la Liga BBVA MX

Necaxa vs Mazatlán: Resumen extendido y mejores jugadas | Jornada 13 Clausura 2026

Pumas queda eliminado de la Liguilla del Clausura 2026

Una victoria en sus más recientes cinco partidos condenó al Club Universidad Nacional Femenil a quedar fuera de la zona de Liguilla del Clausura 2026 al sumar 21 puntos e instalarse en la décima posición de la tabla.

Las Universitarias están a tres puntos de Bravas de Juárez que suma 24 puntos y tienen aun dos partidos pendientes, además de una diferencia de ocho goles que dejan a Pumas en una clara desventaja.

Pumas llegaba a esta penúltima jornada aun con aspiraciones de Liguilla, pero tenía que ganar a toda costa ante el Puebla que también ha tenido un torneo desastroso al sumar apenas ocho unidades, lo que daba esperanzas a las auriazules de salir con tres puntos en la bolsa.

El conjunto universitario incluso empezó ganando el partido con gol de Cristina Torres al minuto 24, pero antes de terminar la primera mitad Liliana Fernández lo empató.

En el complemento, Angelina Hix volvió a darle la ventaja momentánea a las Pumas, pero a nueve del final Miriam García igualó el marcador y acabó con las aspiraciones de Liguilla.

Las aurizales buscarán cerrar el torneo Clausura 2026 de manera decorosa ante el Cruz Azul en la Jornada 17.

Las Universitarias dan un paso hacia atrás al quedar eliminadas, luego de concluir de un 2025 que ilusionó a los aficionados auriazules con el equipo metiéndose en Liguilla y concluyendo el Clausura 2025 en la tercera posición como su mejor puesto en la historia.

Te puede interesa: Erik Lira dejaría Cruz Azul tras la Copa Mundial de la FIFA; estos 4 clubes de Europa pelean por su fichaje