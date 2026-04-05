Hay misterio alrededor de esta tenista que no se recupera de una infección contraída a mitad de un torneo

El 2026 recién inicia y ya trajo consecuencias desagradables para este tenista, que aunque parecía encontrar su mejor nivel… una enfermedad comenzó con el bajón de nivel evidente en sus presentaciones. Emma Raducanu se encuentra en medio de una pequeña-mediana crisis al ausentarse ya de varios torneos y dar presentaciones debajo del nivel esperado. Esta es la infección que contrajo y cómo le está afectando.

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¿Qué enfermedad está afectando el desempeño de esta tenista?

Las alertas siguen bastante encendidas con el presente de la tenista de 23 años, quien ha visto un bache que cada vez se hace más grande desde contraer una infección viral. Y es que esto se viene arrastrando desde principios de febrero cuando en Rumania se enfermó, esto para dejar “tirados” torneos como el Abierto de Miami de la WTA.

El torneo en Cluj Napoca fue un contraste total al casi tocar el cielo llegando a la final para caer con la local, Sorana Cirstea. Sin embargo, al mismo tiempo se le confirmó una enfermedad infecciosa que afectó sus pulmones. Aunque parecía que sería pasajero, realmente se vio afectada, pues canceló sus participaciones inmediatas y se ausentó de algunos torneos.

Y aunque todos pensaban que eso se resolvería de manera sencilla, sus presentaciones han sido contraproducentes de lo que venía mostrando con anterioridad. El registro de su 2026 indica 7 victorias y siete derrotas, por lo que será clave lo que venga en sus próximas presentaciones. La pregunta es si ya está recuperada de sus malestares pulmonares.

¿La tenista británica solamente vive problemas de salud?

La incertidumbre sigue alrededor al observar que la tenista se bajó del ya mencionado Abierto de Miami a pesar de hacer el viaje a los Estados Unidos y también confirmó su ausencia del Abierto de Linz que se disputará del 6 al 12 de abril. Por ello, el siguiente torneo donde se apunta que podría volver es el WTA de Madrid, a disputarse del 20 de abril al 3 de mayo.

Y es que además de los problemas físicos, se confirmó justamente en enero que su entrenador no seguiría trabajando con ella. Francisco Roig ya no continuó y de cierta manera informal, quien lleva a cabo su rol de entrenador es Mark Petchey.