PRIMER POLÉMICA ARBITRAL en la Final del Pumas ante Cruz Azul

Pumas se enfrenta ante Cruz Azul en la gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Universitario, partido que ha tenido un tema árbitral que ha generado polémica con Daniel Quintero, el silbante de este partido.

El partido tuvo una controversia previa a la Final de vuelta y es que Efraín Juárez hace unos días felicitó a Daniel Quintero y le hizo saber su deseo para que fuera el árbitro central del partido en la Final, lo cual al final se cumplió pues la comisión de arbitraje lo eligió para ese cotejo.

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Cruz Azul lanzó una protesta por el contexto de la petición de Efraín Juárez y luego el estratega minimizó la protesta y recalcó que él puede y tiene derecho a felicitar a alguien si realiza un buen trabajo.

Cuando parecía que las cosas terminarían ahí, en la Final de ida Juárez explotó por el arbitraje y Joel Huiqui pidió no entrar en esos temas e inclusive propuso que el de la UNAM fuera sancionado por hablar de esos temas.

Daniel Quintero, con uniforme muy parecido al de Cruz Azul

En imágenes de televisión y visto desde lejos, Daniel Quintero y la cuarteta arbitral llevaron para el partido de la Final una combinación muy parecida a la del uniforme de Cruz Azul.

Si bien el uniforme de los cementeros es un tono de azul cielo y el de los ábitros es un verde claro, desde lejos sí llega a haber una confusión, y de hecho el narrador Cristian Martinoli realizó el comentario en plena transmisión de la confusión y el ex árbitro central Chacón explicó que en este caso, el error sería de la Comisión que dicta como irán vestidos a la Final

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during the Final second leg match between Pumas UNAM vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on May 24, 2026 in Mexico City, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT