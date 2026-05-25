Omar Villarreal, revela el lugar en el que CRUZ AZUL CELEBRARÍA si salen campeones en el Clausura 2026 de la LIGA MX

Cruz Azul tiene la chance esta noche de 24 de mayo de ser campeón de la Liga MX, cuando se enfrente ante Pumas en la Final del torneo Clausura 2026. Los celestes quieren la décima estrella en su escudo y si eso sucede tienen claro cómo serán las primeras celebraciones con su afición.

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Cruz Azul tiene una de las aficiones más grandes de México y están expectante por lo que ocurra en el partido y de la movilización que se tendría si son campeones, teniendo un punto de encuentro especial.

Omar Villarreal, periodista y reportero de Azteca Deportes, informó en la previa al partido, que Cruz Azul celebrará en su hotel de concentración ubicado al sur de la Ciudad de México, planeando esto para la misma noche del 24 de mayo por lo que sería una noche de no dormir.

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¿Dónde está y cómo se llama el hotel de concentración de Cruz Azul?

Cruz Azul se hospeda en el Hotel Galerías Plaza de San Jerónimo, ubicado en Av. Contreras 300-Interior de la Plaza, San Jerónimo Lídice, La Magdalena Contreras, 10200 Ciudad de México, CDMX, México.

¿Dónde y cómo ver la Final de Pumas vs Cruz Azul?

Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la cancha del Olímpico Universitario y la FINAL la puedes ver YA a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la mejores narración.