¡Carrasquilla sancionado! Los jugadores que se perderán el Play In o el primer partido de Cuartos de Final por sanción

Para el Play In y los Cuartos de Final del Apertura 2025, hay tres jugadores sancionados hasta el momento, que no podrán tener minutos con sus equipos.

Tras concluir el torneo regular del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, tres jugadores con equipos clasificados a la Fase Final del torneo terminaron siendo sancionados en la última Jornada 17 por lo que tendrán que cumplir su castigo en el Play In o en la Liguilla. Los tres jugadores sancionados son Adalberto Carrasquilla , Lorenzo Faravelli y Jackson Porozo.

¿Por qué fue sancionado Carrasquilla con un partido?

El mediocampista de los Pumas no podrá jugar el partido de Play In ante Pachuca al ser sancionado un partido por acumular cinco amonestaciones en el torneo regular.

La Comisión Disciplinaria detalló en su reporte lo siguiente :

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs. Partidos de suspensión: 1.".

Carrasquilla fue amonestado en el partido ante Cruz Azul de la Jornada 17 y no podrá tener minutos en el Play In. Por el momento, sigue la duda de si la Máquina buscará una sanción para el panameño tras lesionar a Kevin Mier.

De igual forma, en el caso de Jackson Gabriel Porozo Vernaza, los Xolos no contarán con el defensor central para el partido ante Juárez en el Play In al recibir su quinta amonestación en el torneo.

Si Tijuana llega a perder o avanzar a Cuartos de Final, ya podrá contar con Porozo en la alineación pues habría cumplido su sanción de un juego.

La sensible baja de Cruz Azul para el partido de ida de los Cuartos de Final

En el caso de Cruz Azul, no contará con Lorenzo Abel Faravelli para el partido de ida de los Cuartos de Final ante Chivas. El mediocampista salió expulsado ante Pumas y tendrá que complicar con su sanción de un juego.

Larcamón no contará con una pieza clave en el medio campo pero espera llegar con los demás jugadores a su mejor nivel para enfrentar a un Rebaño Sagrado que terminó el torneo con una racha de victorias.