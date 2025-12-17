WWE sorprende y confirma sus primeros DOS COMBATES para la primera edición de RAW 2026

Restan algunas funciones más antes del término del año; sin embargo, la WWE ha comenzado a planear lo que será el 2026 luego de un 2025 que dejó más dudas que certezas. Ante este hecho, la compañía ha confirmado sus primeros dos combates para la primera edición de RAW 2026.

RAW es, en estos momentos, el producto más vivo que tiene la WWE por encima de SmackDown, NXT y la AAA. Por ende, Triple H y compañía buscarán apostar nuevamente por combates por demás espectaculares, dos de ellos recién confirmados en donde estarán en juego campeonatos de la empresa.

¿Cuáles son los primeros dos combates confirmados por WWE para RAW 2026?

Fue durante la edición de RAW del 15 de diciembre que la WWE confirmó sus primeros dos combates para el primer programa del 2026, misma que se llevará a cabo el 5 de enero. Destacan nombres que han cargado a la empresa a lo largo de los últimos meses en el roster femenino y masculino.

Los Campeonatos Femeninos de Parejas de la WWE, los cuales le pertenecen a las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), estarán en juego gracias al encuentro que sostendrán ante Iyo Sky y Rhea Ripley, consideradas dos de las mejores luchadores que la empresa tiene en la actualidad.

Sin embargo, el combate que ha comenzado a llamar poderosamente la atención es aquel que tendrá en disputa el Campeonato Mundial Pesado de la WWE. CM Punk, quien ostenta el título desde hace unos meses, lo defenderá una vez más ante Bron Breakker, llamado a ser el rostro de la empresa de cara al futuro.

¿Cuándo es el primer magno evento de la WWE en 2026?

La primera gran función de la WWE para el siguiente año llegará en enero, cuando el 31 de dicho mes se lleve a cabo el Royal Rumble 2026. En este evento estarán luchadores de primer nivel tanto en la rama femenil como varonil, destacando el regreso del mexicano Penta, el Zero Miedo.