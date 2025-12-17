Clausura 2026: ¿Cuándo será el Clásico Regio entre Tigres y Rayados? Día y hora exacta

La Liga BBVA MX dio a conocer el calendario oficial para el torneo Clausura 2026 , mismo que comenzará el próximo viernes 9 de enero. Ante este hecho, uno de los juegos que sin duda llama la atención es el auténtico Clásico Regio entre los Tigres de la UANL y los Rayados de Monterrey.

El Clásico Regio se ha convertido en uno de los atractivos más importantes que el futbol mexicano tiene desde hace varios años, pues se trata de dos de las plantillas más poderosas de México que, normalmente, pelean los títulos. ¿Cuándo, a qué hora y en qué Jornada del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX será el Tigres vs Rayados?

¿Cuándo será el Tigres vs Rayados del Clausura 2026?

El calendario del Clausura 2026 presenta el auténtico Clásico Regio entre Tigres y Rayados como platillo fuerte de la Jornada 10, la cual se jugará entre el 6 y el 8 de marzo. Ante esto, el duelo entre regiomontanos está programado para el sábado 7 de marzo a las 21:00 horas dentro del Volcán Universitario.

Se trata de un juego imperdible en el que Tigres llegará como subcampeón del futbol mexicano, mientras que Rayados lo hará después de haber quedado en la antesala de la final. Por ende, se espera un lleno a reventar en la cancha del conjunto felino tal y como su gente ha acostumbrado al club desde hace décadas.

De igual forma, es preciso mencionar que en la Jornada 1 Tigres visitará el Alfonso Lastras para medirse al Atlético de San Luis el domingo 11 de enero a las 19:00 horas, mientras que Rayados recibirá al vigente campeón, el Toluca, el sábado 10 de enero en punto de las 9 de la noche.

Clásico Regio; ¿quién tiene más triunfos entre Tigres y Rayados?

Desde 1997 a la fecha, contando únicamente los juegos que se han disputado en torneos de Liga BBVA MX en México, Tigres y Rayados se han visto las caras en 75 ocasiones, contando una final del balompié azteca. En estos juegos, son los felinos quienes sacan ventaja con 30 victorias por 25 empates y solo 20 descalabros.