¿Qué le aportará César Garza al equipo de Pumas?

César Garza ha tenido un crecimiento notable en el último año; tuvo minutos en Escocia con el Dundee y también fue incluido en la plantilla que disputó el Mundial Sub-20 con México.

Te puede interesar: Noticias de Chivas HOY lunes 22 de diciembre de 2025 Eduardo Águila, Érick Gutiérrez, Eduardo García y más de ÚLTIMA HORA

Garza es un joven que puede ayudar mucho a Pumas en el mediocampo para darle orden y más libertad a que otros jugadores puedan inclinarse un poco más al ataque.

RESUMEN: Toluca 2(9) - 1(8) Tigres | Final Vuelta | Apertura 2025 | TV Azteca Deportes

El equipo de la UNAM se arma para el 2026

Pumas está a la caza de dos Tigres. En el Pedregal ya encendieron el radar en San Nicolás. Antonio Sancho, el nuevo vicepresidente deportivo, se puso manos a la obra, porque en Cantera buscan talento mexicano, probado y con hambre de revancha. Se trata de Uriel Antuna y Sebastián Córdova, futbolistas que en su momento fueron considerados joyas del futbol mexicano.

Sancho conoce perfectamente a ambos por su paso en Tigres y sabe lo que pueden aportar si logran recuperar su mejor versión. El caso de Sebastián Córdova es el más sencillo: no fue renovado y, a partir del 1 de enero, quedará oficialmente libre, por lo que podría llegar a Pumas sin costo alguno.

La situación de Uriel Antuna es más compleja: tiene contrato vigente hasta junio de 2028, pero Tigres busca acomodarlo en otro club, lo que facilitaría su salida rumbo al Clausura 2026.

Negocio redondo para Pumas... si vuelven a su nivel

La ventaja para el conjunto felino: ambos futbolistas tienen 28 años y no ocupan plaza de no formado en México, justo el perfil que el club universitario busca para encabezar su nuevo proyecto deportivo.

“Yo lo que pediría es que nos tengan confianza, vamos a hacer todo lo posible por conseguir ese título que todos queremos”, dijo Antonio Sancho tras llegar a Pumas sobre su nuevo proyecto.

Antuna y Córdova podrían convertirse en grandes fichajes si recuperan el futbol que los llevó a ser considerados figuras de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: La verdadera razón por la que Miguel Borja no fue a Boca Juniors y optó por Cruz Azul