La verdadera razón por la que Miguel Borja no fue a Boca Juniors y optó por Cruz Azul

A falta del anuncio oficial por parte del club, Miguel Borja será jugador de Cruz Azul luego de haber finalizado su contrato con River Plate. La institución cementera tiene un acuerdo de palabra con el futbolista colombiano y solo restan pequeños detalles para que sea presentado oficialmente. Boca Juniors quedó en el camino, equipo que también buscaba los servicios del ex Palmeiras , y ahora se supo por qué prefirió elegir México.

Cruz Azul le ofreció un contrato más llamativo que Boca Juniors

Según reportes, Borja le habría pedido al ‘Xeneize’ un salario mayor al que recibía en River, cobrando incluso más que Leandro Paredes y Edinson Cavani, dos de las estrellas de Boca. Además, se pudo saber que la directiva del conjunto azul y oro le habría puesto sobre la mesa 1,5 millones de dólares anuales al colombiano, pero este solicitaba alrededor de 2,5 millones de la moneda estadounidense .

Por su parte, Cruz Azul logró superar con diferencia la oferta del equipo argentino y Borja pasará a ser uno de los jugadores con mayor salario de todo el plantel. Además, la directiva de La Máquina le ofreció al futbolista de 32 años un contrato por dos temporadas, que se extendería hasta diciembre de 2027, con la posibilidad de renovar por un año más, dependiendo de su rendimiento y objetivos.

El paso de Borja por River Plate ¿Llega en condiciones?

Si bien es cierto que su última temporada en Argentina no fue la más deslumbrante, el paso de Borja por River es destacable. Desde su llegada en el año 2022, el ‘Colibrí’ disputó un total de 159 partidos oficiales, registrando una cifra de 62 goles y 10 asistencias. Además, su brillante trayectoria por el futbol sudamericano, que incluye una Copa Libertadores con Atlético Nacional, fue importante para que la directiva celeste fiche al colombiano.

¿Cuándo debutaría Miguel Borja con Cruz Azul?

Reportes mencionan que Borja llegaría a México entre el 26 y 28 de diciembre para realizar los estudios médicos correspondientes y sumarse a la pretemporada con el equipo de Nicolás Larcamón. La preparación iniciará el día 29 del mes mencionado, mientras que Cruz Azul debutará el 10 de enero de 2026 ante Club León por la primera jornada del Clausura, fecha en la que el delantero podría iniciar como titular.