Noticias de Chivas HOY lunes 22 de diciembre de 2025 Eduardo Águila, Érick Gutiérrez, Eduardo García y más de ÚLTIMA HORA

Días de mucho movimiento se viven actualmente en el futbol mexicano en la búsqueda de los equipos para reforzarse para el Torneo Clausura 2026 y el conjunto de Chivas de Guadalajara no esta exento en el mercado de pases.

¿Se enfriándotela las negociaciones por Eduardo Águila?

Las negociaciones parecen haberse enfriado en torno a Eduardo Águila, el central que César Huerta, insider del Rebaño Sagrado, había señalado como candidato principal para llegar a Verde Valle. Hoy no existen pláticas activas ni por Águila ni por otros nombres que sonaron en semanas anteriores, como Juan José Sánchez Purata o Víctor Guzmán. Sin embargo, no se descarta que Guadalajara retome conversaciones con Atlético de San Luis, ofreciendo menos dinero y algún jugador como parte de la operación, aprovechando la buena relación institucional entre ambos clubes.

En paralelo, la directiva debe resolver la situación de varios futbolistas que no entran en los planes del entrenador argentino Gabriel Milito. El caso más avanzado es el de Érick Gutiérrez, quien habría aceptado una rebaja salarial para facilitar su salida hacia otro equipo de la Liga BBVA MX. Una postura distinta a la de Alan Pulido y Alan Mozo, quienes rechazaron la posibilidad de ganar menos, complicando su futuro inmediato. Estos movimientos reflejan la necesidad de Chivas de aligerar su nómina y abrir espacio para nuevas incorporaciones.

Isaac Brizuela se despide de Chivas de Guadalajara

La jornada también estuvo marcada por un anuncio emotivo: Isaac Brizuela se despidió oficialmente del club tras 11 años de trayectoria. El comunicado del Guadalajara destacó su profesionalismo y su papel como referente de los valores rojiblancos, cerrando una etapa que lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición.

El guardameta Eduardo García rumbo a los Pumas

En cuanto al arco, el nombre de Eduardo García comienza a sonar con fuerza fuera de Verde Valle. Pumas lo tiene en la mira como alternativa a mediano plazo, pensando en el futuro tras Keylor Navas. No obstante, Puebla y Mazatlán aparecen como opciones atractivas para que el joven portero sume minutos y protagonismo, en un escenario que podría beneficiar tanto a su desarrollo como al propio Chivas, que recibiría de vuelta a un guardameta con mayor experiencia. La incógnita es si la cesión terminará favoreciendo más a los clubes receptores que al Rebaño, considerando que Gabriel Milito sigue apostando por Óscar Whalley y Raúl ‘Tala’ Rangel en la competencia interna.

