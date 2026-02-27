Vale más de 140 millones y tiene experiencia mundialista, así podría ser nuevo refuerzo de Cruz Azul

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tiene a Cruz Azul en el segundo lugar de la clasificación general con 16 puntos de 21 posibles, lo cual habla de un gran trabajo de parte de la institución. Sin embargo, pese a este hecho la Máquina ya ha comenzado a buscar refuerzos para la próxima temporada.

Ante este hecho, desde ya han comenzado a surgir nombres para una posible transferencia y uno de los más comentados es César Montes, quien formó parte de la última Copa Mundial de Qatar 2022, que estará en México 2026 y que tiene un valor superior a los 140 millones.

¿César Montes llegará a Cruz Azul? Esta es su trayectoria

Surgido de las fuerzas básicas de Rayados, César Montes es un defensor central de 29 años de edad que se ha mantenido en un gran nivel con el Lokomotiv, equipo en el que es titular y uno de los referentes del cuadro ruso, mismo al que llegó en septiembre del 2024 procedente del balompié español.

Cabe mencionar que el Cachorro Montes estará dentro de la lista definitiva del Vasco Aguirre y, seguramente, será titular el próximo 11 de junio cuando la Selección Mexicana haga su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando se enfrente al combinado de Sudáfrica.

Ante ello, Montes no descarta volver a la Liga BBVA MX luego del Mundial y es precisamente ahí en donde Cruz Azul buscaría ficharlo considerando que, ahora mismo, no tiene un sustituto fijo para Willer Ditta. Eso sí, la carta de César asciende a los 7 millones de euros (más de 140 millones de pesos), cantidad que, sin embargo, La Máquina puede costear.

¿Cuáles son los números de César Montes como profesional?

Desde su debut en Rayados de Monterrey hace 11 años, César Montes se ha destacado por ser titular en la mayoría de los juegos que ha disputado como profesional. De hecho, el portal Transfermarkt destaca que el mexicano ha disputado 349 partidos entre Monterrey, Espanyol, Almería y Lokomotiv, mismos en donde acumula 19 goles.