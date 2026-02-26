El jugador que podría ser la sorpresa de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Nació en Metepec, mide 1.8 metros de altura y, ahora mismo, es considerado seriamente por Javier Aguirre en la zona defensiva. Ante esta situación, luce interesante hablar de un jugador que podría defender a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En cada convocatoria final de la Selección Mexicana destaca un futbolista que, a priori, no se tenía vislumbrado meses atrás. Ahora, para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Everardo López ha sumado grandiosos puntos que podrían incluirlo en la lista del Vasco Aguirre para el evento mundialista.

Everardo López, ¿la sorpresa de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Con apenas 20 años de edad, Everardo López, que surgió de las fuerzas básicas del Toluca, no solo ha tenido bastantes minutos en los Diablos Rojos, sino que logró afianzarse en la titularidad desde la Liguilla pasada gracias a la confianza del Turco Mohamed, quien lo mantiene en su cuadro base hasta ahora.

Los minutos sumados en primera división han hecho que el Vasco Aguirre lo considere en las últimas eliminatorias por el perfil zurdo que tiene y en medio de la baja de Chiquete Orozco, lo cual haría que el jugador del Toluca pueda ser el reemplazo de Johan Vásquez en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ante esto, vale recordar que Everardo López ya cuenta con experiencia en el combinado tricolor gracias a su participación en el último Mundial Sub-20, motivo por el cual se espera que luche hasta el final por integrarse a la lista final que haga su debut el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.

¿Cuántos minutos suma Everardo López en Toluca?

Everardo López hizo su arribo al primer equipo del Toluca en noviembre del 2024, por lo que ya suma más de un año de experiencia en el club. En esta cantidad de tiempo, el zaguero por izquierda acumula acumula más de dos mil 300 minutos, mismos que se distribuyen en 37 compromisos.