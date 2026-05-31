Es una de las figuras de la Selección Mexicana, así rechazó a estos equipos por ir a Europa

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca, por lo que algunos integrantes de la Selección Mexicana han dado mucho de qué hablar con sus declaraciones. Un ejemplo de ello es este futbolista, el cual aseguró que rechazó a clubes de la Liga BBVA MX por emigrar a Europa.

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El sueño europeo se ha vuelto trascendental y uno de los objetivos principales de algunos futbolistas mexicanos. Uno de ellos es César Montes, quien disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 como uno de los jugadores con más experiencia europea dentro de la Selección Mexicana.

Montes, el jugador de la Selección Mexicana que rechazó a dos equipos de la Liga BBVA MX

Si todo sale como se espera, el Cachorro Montes será titular en la línea defensiva de la Selección Mexicana junto a Johan Vásquez no solo para el duelo ante Sudáfrica, sino que podría mantenerse como titular y uno de los líderes durante todos los juegos del cuadro nacional en el Mundial 2026.

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Parte de lo anterior deriva de la evolución que ha tenido como futbolista luego de su paso por el Lokomotiv de Moscú, equipo en donde ha sumado regularidad, liderazgo y al cual aceptó ir pese a que, en su momento, fue del interés de Cruz Azul y América cuando aún jugaba con Rayados.

Así lo mencionó el propio jugador de la Selección Mexicana durante una charla con Claro Sports, misma en la que dijo que su prioridad siempre fue ir a Europa luego del buen paso que tuvo con Rayados, pues entiende que tener un buen nivel lo acercará cada vez más a los momentos más trascendentales del cuadro azteca.

¿César Montes vuelve a la Liga BBVA MX después de la Copa Mundial de la FIFA?

Si bien es un hecho que César Montes ha vuelto a se buscado por Cruz Azul de cara a la siguiente temporada, la realidad es que el deseo del Cachorro es mantenerse en Europa durante algunas campañas más, aunque esto no exime por completo su posibilidad de volver a la Liga BBVA MX en un futuro a corto plazo.