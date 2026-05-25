¿Marcel Ruiz será convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esto dijo Javier Aguirre

La Selección Mexicana disputó uno de sus últimos duelos de preparación previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 el fin de semana pasado cuando enfrentó a Ghana, una selección que también logró su pase a este Mundial y que espera dar mucho de qué hablar en la competición.

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Ante esta situación, una de las interrogantes más grandes en torno a la Selección Mexicana es si Javier Aguirre finalmente convocará -o no- a Marcel Ruiz luego de la lesión que tuvo en un duelo de Concachampions. Ante ello, el Vasco fue claro en su postura respecto al jugador de los Diablos.

¿Marcel Ruiz estará convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A pesar de haber sufrido una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, Marcel Ruiz ha vuelto a jugar en las últimas semanas, lo cual habla del impacto físico que tiene y que le ha permitido mantenerse regular previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Por tal situación, en conferencia de prensa Javier, el Vasco Aguirre, aseguró que el caso de Marcel Ruiz es excepcional, por lo que tuvo la oportunidad de hablar con el mediocampista del Toluca para conocer su estado actual a unos días para el inicio del Mundial 2026.

Ante este hecho, Javier argumentó que, si bien cuenta con ciertas dudas respecto a su posible llamado, no descarta considerarlo toda vez que Marcel Ruiz fue un elemento vital en el proceso del entrenador, mismo que lo consideró durante mucho tiempo como titular absoluto en el cuadro nacional.

¿Qué otros luchadores podrían ser convocados a la Selección Mexicana?

Hay algunos jugadores, que disputaron la Liguilla del futbol mexicano, y que tendrían la oportunidad de colarse de último minuto a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre estos destacan elementos como Charly Rodríguez de Cruz Azul, Jordan Carrillo de Pumas y Richard Ledezma de Chivas.