ÚLTIMA HORA: Seleccionado Nacional sale lesionado a semanas del inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este viernes 1 de mayo del 2026, se encendieron las alarmas en la Selección Mexicana luego de que un futbolista clave en el once de Javier Aguirre abandonara el terreno de juego por lesión a semanas del inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El futbolista que sufrió una lesión y enciende las alarmas en México

El jugador que salió lesionado es el defensor central, César Montes. En el partido del Lokomotiv vs Dinamo de Moscú en la Premier League de Rusia, tuvo que salir de cambio al minuto 22 del primer tiempo. En su lugar entró Gerzino Nyamsi.

🚨| ÚLTIMO MOMENTO: César Montes 🇲🇽 abandonó el partido entre Lokomotiv y Dynamo de Moscú en la Premier League de Rusia 🇷🇺 debido a una lesión. El defensor mexicano salió al minuto 22 del encuentro a pocas semanas del comienzo de Mundial. Ojalá no se de gravedad. pic.twitter.com/ssjSRY9TrT — Julio Rodríguez (@julioordz10) May 1, 2026

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión del mexicano pero se espera que en las próximas horas puedan aclarar la gravedad de la molestia que terminó sintiendo.

En caso de ser algo grave, sería una baja destacada para Javier pues es uno de los jugadores que normalmente utiliza en la defensa central del equipo.