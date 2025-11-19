Estos son los nombres de los árbitros de México que irían al Mundial 2026

El Mundial 2026 arranca el próximo 11 de junio en México, siendo el primer evento mundialista en la historia que se jugará con 48 selecciones y para el cual ya se perfilan los árbitros mexicanos que estarán en este magno evento.

Al haber mayor número de selecciones y con un total de 104 partidos el número de silbantes que se convocan también es mayor y para esta Copa del Mundo y a falta de confirmación el arbitraje mexicano mandaría dos representates, uno de ellos ya con experiencia en Mundiales y por otro lado una grata noticia para el arbitraje femenil

César Ramos y Katia García, los árbitros mexicanos que irán al Mundial del 2026

Reportes indican que los árbitros mexicanos que estarán en el Mundial del 2026, serían el experimentado César Arturo Ramos, con antecedente en Rusia 2018 y Qatar 2022 y múltiples eventos internacionales, quien desde hace años es considerado top en el arbitraje y que ha dado de qué hablar al mostrarse con carácter ante las estrellas que le ha tocado encontrarse en las canchas.

César Ramos con dos Copas del Mundo, el primer en Rusia 2018, cuatro años después de haber recibido su gafette FIFA y luego el de Qatar, tiene las facultades físicas y técnicas para meterse a este Mundial que será también interesante al ser en casa.

Por otro lado, el arbitraje mexicano y mundial en el género femenino tiene una gran noticia, de confirmarse que Katia García será también mundialista, siendo un premio y reconocimiento al esfuerzo, trabajo y habilidades. Katia, con formación en Ciencias Políticas y Administración Pública y quien incursionó como árbitra desde 2015, volviéndose profesional desde 2016 y recibiendo su gafete FIFA desde el 2019, apunta a seguir con su carrera en ascenso ahora siendo incluida en los silbantes que irán al Mundial del 2026.