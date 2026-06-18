César Ramos Palazuelos y el RÉCORD que podría conquistar en el Mundial 2026

El silbante mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, finalmente hizo su debut en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 en el partido en el que la Selección de Irán y el combinado de Nueva Zelanda igualaron a dos tantos, en uno de los juegos más interesantes del torneo hasta ahora.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

La actuación de César Arturo Ramos Palazuelos fue correcta, por lo que ha comenzado a sonar para ser uno de los árbitros más importantes de esta justa deportiva. Ahora bien, ¿sabías que el silbante podría alcanzar un nuevo récord en esta Copa Mundial de la FIFA 2026?

El récord que César Arturo Ramos Palazuelos puede sumar en el Mundial 2026

Con el encuentro pitado en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, César Arturo Ramos Palazuelos alcanzó un total de ocho partidos mundialistas divididos en tres ediciones distintas, siendo estas Rusia 2018, Qatar 2022 y México 2026, mismo que apenas está en su fase de grupos.

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Con este número, el silbante no solo ha alcanzado a Armando Archundia como el mexicano con más partidos pitados en la historia de los Mundiales con ocho, sino que cada vez se acerca al récord de más encuentros dirigidos para un árbitro en toda la historia de este evento.

De hecho, el árbitro con más partidos mundialistas es el uzbeko Ravhsan Irmatov, quien cuenta con un total de 11 duelos de esta envergadura. Por tanto, si César Arturo Ramos mantiene su buen nivel, no se descarta que pueda emular y superar lo hecho por este elemento en 2026.

¿Cómo ha sido la participación de César Arturo Ramos en los Mundiales?

Tal y como se mencionó previamente, César Ramos Palazuelos suma ocho encuentros en tres ediciones mundialistas distintas. En Rusia 2018, el árbitro mexicano pitó tres encuentros, mientras que en Qatar 2022 se hizo cargo de cinco duelos, destacando la semifinal entre Marruecos y Francia.