Figura de Cruz Azul critica a Nicolás Larcamón y lo compara con Vicente Sánchez

La Máquina de Cruz Azul sigue sin convencer a pesar de que el equipo se mantiene en la zona alta de la tabla general. De hecho, el poco interés de una parte de la afición celeste guarda relación con lo dicho por una figura del club, el cual comparó al equipo de Nicolás Larcamón con el de Vicente Sánchez.

cruz azul

A pesar de que, a nivel estadístico, Cruz Azul es uno de los mejores equipos del Clausura 2026, la realidad es que el estilo que profesó Nicolás Larcamón no fue el más querido de parte de la comunidad celeste. Tal es esto que, incluso, un ídolo del club se atrevió a comparar este con el de Vicente Sánchez.

¿Cómo comparó César Villaluz el Cruz Azul de ambos entrenadores?

César Villaluz, uno de los últimos canteranos importantes de Cruz Azul, dio la cara y aseguró que el equipo de Nicolás Larcamón no alcanzó el nivel de éxito que tuvo el de Vicente Sánchez, quien ha sido el único que le ha entregado un título al club en los más recientes años.

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Fue durante una charla con Fox Sports Radio previo al cese del argentino que Villaluz aseguró que la conexión que Vicente Sánchez logró con la comunidad cementera es más grande que la que Nicolás Larcamón llegó a tener; además, señaló que el conjunto capitalino se veía más enchufado en el campo.

Cabe mencionar que, pese a haber conquistado la última edición de la Concachampions, Vicente Sánchez fue destituido de Cruz Azul a petición de Iván Alonso dado que el director deportivo buscaba un estilo de juego más agresivo, mismo que no encontró a plenitud con Larcamón.

¿A qué se dedica actualmente César Villaluz?

Tras salir de Cruz Azul y probar suerte en otros equipos de la Liga BBVA MX, la segunda división e incluso otras instituciones del extranjero, el último apartado deportivo de César Villaluz se dio precisamente en el Exatlón México, aunque también se dedica a dar entrevistas y formar parte de duelos de leyendas.

