Era la joya de Cruz Azul, pero un brutal golpe en la cabeza lo “retiró" de las canchas

La Máquina de Cruz Azul continúa con su paso invicto en este torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, mismo que lidera con 23 unidades hasta ahora. Y, en medio del próximo juego que tendrá, vale la pena recordar a César Villaluz, una de sus últimas joyas que, tras un golpe en la cabeza, nunca volvió a ser el mismo.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

César Villaluz fue una promesa de Cruz Azul -y el futbol mexicano en general- luego de formar parte de la generación que logró el campeonato del mundo Sub-17 en el año 2005. El extremo ofensivo llegó a tener muchos minutos con el conjunto celeste hasta que un aparatoso golpe terminó con sus aspiraciones de trascender.

¿Qué fue de César Villaluz tras el golpe en la final entre Cruz Azul y Toluca?

En su mejor momento en las canchas, César Villaluz recibió un espectacular golpe de parte de Cruzalta en la final del torneo Apertura 2008 entre Toluca y Cruz Azul, llevada a cabo el 14 de diciembre del 2008. Lo curioso de la situación es que el silbante no marcó un penal que, posiblemente, pudo haber significado un título para el cuadro celeste.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuesta la comida en los palcos del Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026?

Te puede interesar: Mozumbito Martínez, el jugador que se burló del América y hoy está semiretirado

Más allá de lo que ocurrió en dicho partido minutos después, la realidad es que, desde aquel momento, César Villaluz nunca pudo ser el mismo. El golpe significó un parteaguas en su vida y, si bien permaneció en el club durante algunos torneos más, este perdió la titularidad y, posteriormente, el cariño del público.

¿Qué pasó con César Villaluz tras salir de Cruz Azul?

Tras debutar el 2 de abril del 2006 con el conjunto capitalino, César Villaluz dejó La Noria años después para formar parte de escuadras como el San Luis y Jaguares de Chiapas; posteriormente, estuvo en equipos de la Liga de Expansión tales como Celaya para, finalmente, recaer en la tercera división de España y volver al continente para jugar en Guatemala.

¿Cuál es la actualidad de César Villaluz, la joya celeste?

El último equipo “profesional” de César Villaluz llegó en el año 2022, cuando formó parte de los Halcones de Querétaro de la Liga de Balompié Mexicano. Hoy por hoy, quien fuera una de las promesas del futbol nacional disfruta de gratos momentos con el resto de sus compañeros en el draft rumbo a la novena temporada del Exatlón México .