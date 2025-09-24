Era una promesa del América y se burló de Chivas en un clásico; hoy está semiretirado a los 23 años

Si bien la cantera del América ha tenido excelentes jugadores que han sido exportados a Europa, la realidad es que, en los últimos años, la zona delantera ha sido su talón de aquiles. En el pasado te hablamos sobre Tony López, por lo que ahora luce interesante conocer lo que pasó con el Mozumbito Martínez.

Ramón Arturo Martínez, conocido como el Mozumbito, logró tener un impacto inmediato desde su debut con las Águilas del América no solo por la calidad individual que poseía, sino por la forma en cómo se burló de Chivas, el archirrival más grande del club. Desafortunadamente para su causa, hoy se encuentra en las puertas del retiro.

¿Qué fue del Mozumbito Martínez, promesa del América que hoy está semiretirado?

Si bien apenas cuenta con 23 años de edad, el hecho de no poder brillar en el América tal y como se había estipulado hizo que la carrera del Mozumbito Martínez tuviera un bajón por demás espectacular. Y es que, después de probar suerte en el futbol de segunda categoría en México, hoy está cada vez más lejos de la élite.

Mozumbito tiene más campeonatos que el chicharito oswaldo, omar bravo, ramon ramirez 🤪 leyendas del chivas 😂😂😂😂😎pic.twitter.com/imABjK8P7Z — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) September 23, 2025

De hecho, recientemente se hizo viral un video en donde el Mozumbito Martínez se encuentra entrenando con el resto de sus compañeros de los Pioneros de Cancún, equipo de la Liga Premier MX. No obstante, lo que llamó la atención es el notorio peso de más que el jugador tiene, hecho que le ha impedido formar parte de la élite del balompié nacional.

Cabe mencionar que el debut de Román Martínez se dio el 19 de febrero del 2020; es decir, hace poco más de 5 años, dentro de unos octavos de final de la Concachampions. Tristemente para su causa, bajones de juego, algunas lesiones y problemas de indisciplina impidieron que se mantuviera en el club de sus amores, por lo que ahora intenta recuperar el nivel en los Pioneros tras su paso por el Tampico Madero.

🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗙𝗔𝗖𝗧: “Mozumbito” Martinez tiene más campeonatos que todo chivas en los últimos 8 años. https://t.co/XFWAPPxNfI pic.twitter.com/fXmnOkI3Mo — César (@c_zargm) September 21, 2025

¿Cómo se burló el Mozumbito Martínez de Chivas?

Fue durante un encuentro amistoso entre América y Chivas que, mientras estaba marcado por Alan Mozo, el Mozumbito Martínez se detuvo arriba del balón en señal de burla hacia el jugador del Rebaño Sagrado, en una acción que es lo que más se recuerda de su etapa con el cuadro azulcrema.