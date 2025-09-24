Rumbo al Mundial 2026: Este es el COSTOSO precio de la comida en los palcos del Estadio Banorte

El Mundial 2026 se acerca rápidamente, pues a menos de un año para que se lleve a cabo la inauguración, poco a poco comienzan a vislumbrarse más cosas respecto al Estadio Banorte, el cual se encuentra en plena remodelación. Uno de los puntos a destacar es el costo de los alimentos en los palcos del recinto.

El Estadio Banorte será el encargado de abrir las acciones en el Mundial 2026, convirtiéndose así en el único inmueble en recibir tres Copas del Mundo en la historia, siendo estos 1970, 1986 y, ahora, 2026. Ante ello, ¿te has preguntado cuánto dinero debes ahorrar si deseas comer en los palcos mientras disfrutas de los partidos?

¿Cuánto cuesta la comida en los palcos del Estadio Banorte?

Según lo establecido por algunas imágenes compartidas por el portal MedioTiempo, el paquete básico de alimentos dentro de los palcos del Estadio Banorte ronda los 10 mil 560 dólares; es decir, poco más de 190 mil pesos mexicanos. Cabe mencionar que este paquete está diseñado para 12 personas por juego.

No obstante, existe otro paquete (premium) que tiene un costo de 15 mil dólares más IVA, un precio promedio de 274 mil pesos mexicanos, que incluye tabla de quesos, carnes frías, bebidas alcohólicas y ensaladas. En este punto es preciso mencionar que los precios podrían modificarse a partir del 31 de diciembre del 2025; es decir, una vez que inicie el año mundialista.

¿Cuándo estará listo el Estadio Banorte?

Con el avance de la remodelación que el Estadio Azteca ha tenido en las últimas semanas, se espera que su culminación esté para marzo del 2026; es decir, unos meses antes del Mundial 2026. De hecho, se habla que el partido inaugural sería entre la Selección Mexicana y el cuadro portugués, liderado por Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Debes prepararte de una vez y tener en cuenta que la siguiente Copa del Mundo de la FIFA comenzará el 11 de junio del 2026 , de acuerdo con el calendario establecido. Es así como la final está programada para el domingo 19 de julio, aunque vale decir que está se realizará en territorio estadounidense.

