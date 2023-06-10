La Champions League es una moneda al aire: Pep Guardiola

Pep Guardiola, cumplió lo prometido y lo que tanto buscó por demasiado tiempo, pues el entrenador del Manchester City consiguió ganar la Champions League, un trofeo que se le había negado varias veces en el conjunto inglés.

"Pero también estoy satisfecho, este torneo es tan jodidamente difícil de ganar, es una moneda en el aire”, esto comentó el flamante nuevo campeón de Europa, tras derrotar por la mínima al Inter de Milán en Estambul y añadió que estaba cansado y tranquilo tras la victoria.

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"Ellos (Inter de Milán) han sido muy buenos, sus tácticas son muy parecidas a las que nos enseñó Antonio Conte. Nos costó mucho en la primera parte, pero es cuestión de ser paciente, lo que les he dicho es que la última vez íbamos perdiendo al descanso y ahora íbamos 0-0".

Además, el entrenador catalán comentó que esta competición es una moneda al aire y que podía haber entrado una de las últimas ocasiones de gol del cuadro italiano y habrían perdido.

"Ahora mismo no tengo ninguna energía para pensar en la próxima temporada. Ahora muchos de estos chicos se van a jugar con las selecciones... Por favor, la FIFA y la UEFA tienen que pensarlo, es una locura. No tiene sentido”, declaró el estratega.

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Guardiola consiguió el triplete con el Manchester City

Pep y sus dirigidos del Manchester City consiguieron el triplete, pues ganaron la Premier League, la FA Cup y la ”Orejona”, la siempre peleada UEFA Champions League, anteriormente la había ganado con el Barcelona en el 2009 y 2012.

Guardiola no se cansa de hacer historia en el futbol mundial y ahora se convirtió en el primer entrenador en el mundo en ganar el triplete con dos equipos distintos, el Barcelona y ahora el Manchester City, con el cuadro culé se llevó LaLiga, la Copa del Rey y la Champions League en el 2009, esa generación de época con un cuadro lleno de talento catalán.

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