Champions League | Los memes no perdonaron a Lukaku tras sus fallas en el partido

Luego de más de una década sin poder levantar la Champions League, Pep Guardiola logró conquistar el título y el triplete de la temporada, segundo en la historia del técnico catalán. Un partido que Manchester City supo llevar ante un Inter que nunca se agazapó y planteó un partido táctico muy interesante.

Sobre los primeros minutos del partido Kevin de Bruyne se fue del terreno de juego producto de una lesión muscular y se perdió por segunda vez en su carrera una Final de la Champions League en Europa, cabe mencionar que en 2021 el belga salió por un problema en el pómulo ante Chelsea que le acabó costando el título.

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Los mejores memes de la Final de la Champions League

La Final de la Champions League separó a los aficionados en dos bandos que se podrían ejemplificar de manera gráfica con el siguiente meme.

The Champions League final be like pic.twitter.com/b7zoQalMrs — Soccer Memes (@SoccerMemes) June 10, 2023

Guardiola es uno de los técnicos más histriónicos del mundo, su manera de vivir el futbol y su pasión es algo que siempre se denota en sus ademanes y gestos al borde del terreno de juego.

Pep Guardiola on the touchline pic.twitter.com/bK7poXeQeK — Troll Football (@TrollFootball) June 10, 2023

Lukaku: principal objetivo de los memes tras la Final de la Champions League

Uno delos grandes señalados por los aficionados del Inter en esta Final de la Champions League fue el delantero belga Romelu Lukaku, un par de acciones dentro del área que no pudo definir de buena manera definieron el rumbo y posterior campeonato del Manchester City.

Continuaron los memes de Lukaku tras fallar un gol frente al área.

El Inter intentando ganar la Champions



Lukaku: pic.twitter.com/xxg38hSxvy — Ramon (@Ramon___RM) June 10, 2023

Manchester City logró el triplete en con la Champions League que consiguió ante Inter. Y los memes no perdonaron al delantero Belga luego de salvar una acción en favor del equipo de Pep Guardiola.

Lukaku joining man city's locker room after tonights performance pic.twitter.com/k9b9UAM8mf — SM ⚡ (@Pieko97) June 10, 2023

Edin Dzeko salió lesionado del partido y Romelu Lukaku no ingresó de la mejor forma en la Final de la Champions League en Estambul.