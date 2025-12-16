Chapecoense le paga con lealtad a Atlético Nacional y esta es la hermosa playera que presentó en su honor

Así como este año sucedió la muerte de Diogo Jota , años atrás se dio la dolorosa tragedia del avión de Chapecoense, que trasladaba a todo el plantel a disputar la final de la Copa Sudamericana. Tras el fallecimiento de más de 70 personas, Atlético Nacional –quien iba a ser su rival– decidió darle el premio de campeón. Hoy, los brasileños le devuelven el favor con lealtad.

El próximo 28 de noviembre de 2026 se cumplirán 10 años de la tragedia que dejó un saldo de 71 muertos y, tras el bonito gesto del club de Colombia, el Chapecoense decidió realizar una playera especial en honor a Atlético Nacional de Medellín. Mientras sus jerseys suelen ser solo verdes, ahora será verde y blanco a bastones.

La nueva playera de Chapecoense en honor a Atlético Nacional|X Chapecoense

La dedicatoria de Chapecoense a Atlético Nacional tras una década de la tragedia

“En nuestros momentos más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de recuerdo y respeto, la camiseta oficial 1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud”, expresó la institución brasileña en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, agregó: “Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. Para siempre hermanos”.

“Gracias, hermanos”, respondió Atlético Nacional en su cuenta de X (ex Twitter). Y Chapecoense concluyó: “Para siempre”, junto a un emoji de un corazón verde.

¿Cuánto cuesta la nueva playera de Chapecoense?

Por el momento la playera de Chapecoense en honor a Nacional de Medellín no ha sido puesto a la venta en la página oficial de Kappa, la marca que viste al conjunto brasileño. Seguramente en las próximas semanas estará disponible y costaría más de 340 reales (1,116 pesos mexicanos).

¿Cómo fue la tragedia de Chapecoense?

En la noche del 28 de noviembre de 2016 murieron 71 personas entre jugadores, entrenadores, directivos, tripulantes y periodistas del vuelo de Chapecoense que se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana 2016 ante, justamente, Atlético Nacional.

Cada detalhe carrega a memória. Cada cor, significado. Um símbolo de quem somos e de tudo o que vivemos.



📸 Robert Oliveira #VamosChape #NósSomosAChape pic.twitter.com/xVu1UKQyCz — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 15, 2025

Se trató del vuelo 2933 de LaMia (LMI2933) operado por un Avro RJ85 que partió del Aeropuerto Internacional Viru Viru (Bolivia) hacia el Aeropuerto Internacional José María Córdova (Colombia). De todos los que se encontraban en el avión, apenas hubo 6 sobrevivientes.

Según el informe final de la Aeronáutica Civil de Colombia, la tragedia de Chapecoense ocurrió por falta de combustible y exceso de peso, la cual ya era del conocimiento del piloto y los tripulantes, pero decidieron erróneamente no hacer escalas. “No cumplió con los requisitos de cantidad mínima de combustible exigidos en las normas internacionales”, reza el informe.

