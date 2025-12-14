Checo Pérez aún no vuelve a la F1 y ya hizo historia con esta escudería

El piloto mexicano salió del gran circuito tras finalizar su vínculo con Red Bull, sin embargo tal como él lo comentó en su momento, no era un adiós definitivo. Por ello, al anunciarse su vuelta a la Fórmula 1 con Cadillac, México se volcó a apoyarlo como lo fue durante toda su etapa en las distintas escuderías donde corrió. Y es que precisamente el récord que hizo eco en días recientes fue el de Checo Pérez con Sauber.

“¡ATAJADÓN DE HUGO GONZÁLEZ! Tigres se queda a nada del gol en la Final vs Toluca”

¿Cómo le fue a Checo Pérez con la escudería Sauber?

Corría el mes de octubre de 2010, cuando Sauber indicó que le daría la oportunidad a un joven mexicano de 20 años para la siguiente temporada. El 2011 se convirtió en el inicio de una de las carreras más importantes de algún deportista mexicano en la historia. Allí, Sergio rompió y ostentará para siempre… el récord de podios de la escudería.

Fueron tres las oportunidades donde el nacido en Guadalajara consiguió subirse entre los primeros tres en distintas carreras. La primera ocasión donde alcanzó top3 con Sauber, fue en el Gran Premio de Malasia de 2012, alcanzando el primer lugar. Después, fue en esa misma campaña donde alcanzó el tercer sitio en Montreal. Y su campaña de podios la cerró en Monza con un segundo sitio.

Gracias a ese 2012, McLaren se fijó en el mexicano para ficharlo en 2013. Así, con Sauber cediendo su puesto en la F1 a la escudería alemana Audi, Sergio Pérez es historia pura del automovilismo moderno.

¿Checo Pérez influyó para que Sauber fichara a Esteban Gutiérrez?

Tras la salida de Checo en dicha temporada, los suizos le dieron la confianza para 2013 a un Esteban Gutiérrez que estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, el de Monterrey nunca alcanzó top3 y su mejor posición fue un séptimo lugar en Japón, cuando salió desde el sitio 14.

El 2014 tampoco tuvo nada destacado y marcado por las irregularidades, Sauber le dio las gracias y el mexicano quedó como piloto de reserva en Ferrari, mientras que los suizos contrataron a Felipe Nasr.