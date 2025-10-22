deportes
Noticias
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports

En esta entrevista exclusiva, el piloto regiomontano Daniel Suárez nos habla sobre su trayectoria en la NASCAR Cup Series, su preparación para la temporada 2026 con Spire Motorsports, y lo que significa representar a México en la máxima categoría del automovilismo estadounidense.

Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nascar Cup Series
