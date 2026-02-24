Checo Pérez y Cadillac sufren devastadora noticia para su debut en la Fórmula 1 2026

Estamos a prácticamente dos semanas para el inicio de la Fórmula 1 2026, lo cual sugiere dos puntos importantes: el regreso del piloto mexicano Sergio Checo Pérez a la máxima categoría del automovilismo y, a su vez, el debut oficial de Cadillac como la escudería número 11 de este formato.

Checo Pérez será vital en sus deseos de llevar a Cadillac a lo más alto de la Fórmula 1 tal y como sus seguidores esperan; sin embargo, vale decir que, al menos en la primera carrera de la temporada, la escudería tendrá que lidiar con una mala noticia que podría meterlos en problemas.

¿Qué noticia recibieron Cadillac y Checo Pérez para su debut en la F1 2026?

Para el inicio de la Fórmula 1 2026, mismo que se dará con el Gran Premio de Melbourne Australia el próximo domingo 8 de marzo, Checo Pérez seguramente saldrá por encima de Valtteri Bottas luego de la sanción que el piloto finlandés está obligado a cumplir en este inicio de campaña.

Resulta que Valtteri Bottas arrastra una sanción desde la temporada 2024 que lo obligará a salir con una penalización de cinco posiciones en el Gran Premio de Australia. Esto sugiere una mala noticia para Cadillac, quien con ello podría tener a uno de sus dos pilotos en la parte baja de la clasificación.

No obstante, del mismo modo puede ser una posibilidad para que Checo Pérez se afiance como el piloto número 1 para Cadillac si es que tiene una buena clasificación y queda por encima del finlandés, lo cual luce lógico considerando que el monoplaza de los dos es prácticamente el mismo.

¿Qué se espera de Checo Pérez en su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac?

Si bien uno de los deseos es que Checo Pérez tenga una espectacular temporada con Cadillac luego de lo que demostró con Red Bull, la realidad es que, al ser una escudería nueva, se espera que la misma luche por no estar entre las peores de la campaña debido a su nula experiencia en la pista.