WWE: Elimination Chamber, el evento que marcó un antes y después en la carrera de John Cena
John Cena vivió uno de los momentos más interesantes a lo largo de su carrera en la WWE hace un año, más precisamente en el Elimination Chamber 2025.
Comienza la semana de Elimination Chamber, uno de los eventos más importantes que tiene la WWE y que es un paso más rumbo al camino a Wrestlemania. Se trata, entonces, de una de las funciones más importantes que John Cena tuvo en su última etapa como luchador profesional.
Elimination Chamber forma parte de uno de los cuatro eventos más trascendentes en la historia de la WWE junto a Royal Rumble, SummerSlam y Survivor Series. Ante tal situación, vale recordar la vez en que John Cena hizo su cambio a heel precisamente en el cierre de la edición pasada.
¿Cómo fue que John Cena hizo su cambio a heel en Elimination Chamber?
Fue el pasado 1 de marzo del 2025 cuando se llevó a cabo la edición de Elimination Chamber, misma que trajo consigo la victoria de John Cena luego de triunfar en un mano a mano final a CM Punk y, con ello, lograr su pase a Wrestlemania para enfrentarse a Cody Rhodes por el campeonato más importante de la empresa.
JOHN CENA GANA LA ELIMINATION CHAMBER #WWEChamber pic.twitter.com/wxqlQy7nZ3— LuigiWrestling (@LuigiWrestling) March 2, 2025
Hasta ese momento todo estaba perfecto y la afición estaba más que feliz; sin embargo, todo cambió cuando The Rock entró en escena y fue el protagonista del cambio de técnico a rudo de John Cena, quien después de verlo fijamente a los ojos tomó la decisión de faulear a Cody Rhodes.
Semanas después John Cena, ya como heel, logró conquistar el título de la WWE y tuvo un reinado como rostro de la empresa. Al final este cambio fue muy criticado por la comunidad, motivo por el cual el luchador tomó la decisión de volver a su etapa baby face al cierre de su carrera como profesional.
WWE: ¿Cuándo es Elimination Chamber 2026?
Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. Elimination Chamber se llevará a cabo este sábado 28 de febrero y será la función más grande de la WWE antes de Wrestlemania 42, motivo por el cual la empresa buscará sacar la casa por la ventana en este evento.