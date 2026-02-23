Padre de Checo Pérez vaticina “año espectacular” para su hijo y Cadillac en la F1 2026

Todo está listo para que el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, vuelva a la Fórmula 1 2026 luego de un año sabático tras su salida de Red Bull en 2024. Ante este hecho, el padre del tapatío, Antonio Pérez Garibay, vaticina un año por demás espectacular para su hijo y Cadillac.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Como sabes, Cadillac hará su debut oficial en la primera categoría del automovilismo profesional y, para este hecho, la escudería norteamericana ha buscado su consolidación a través de Checo Pérez y Valtteri Bottas, quienes en el pasado lograron trascender mediante Mercedes y Red Bull.

¿Cómo le irá a Checo Pérez en la F1 2026, según su padre?

De acuerdo con declaraciones recogidas por el portal Medio Tiempo hace algunas semanas, el hecho de que Checo Pérez haya tomado un año sabático sirvió demasiado para que el tapatío descansara de todo el ruido de la Fórmula 1, por lo que, para su regreso, su padre considera que logrará trascender más allá de lo que Cadillac espera de él.

Antonio Pérez asegura que el marketing utilizado por Cadillac ha hecho que todo el mundo voltee a ver a la escudería, motivo por el cual considera que tanto su hijo como la propia escudería tienen todo no solo para dejar los últimos lugares de la clasificación general, sino para ser una constructora a temer en esta temporada.

Del mismo modo, Antonio entiende que Checo Pérez está viviendo un momento bastante positivo en cuanto al aspecto personal, social y amoroso, hecho que le ayudará a concentrarse al cien por ciento en su retorno a la Fórmula 1 y, por ende, esta situación podría generar buenos resultados para él y Cadillac.

¿Checo Pérez será el piloto 1 de Cadillac para la F1 2026?

Si bien Cadillac no ha dado a conocer oficialmente quién será el piloto principal para la temporada 2026 de la Fórmula 1, se espera que este puesto sea entregado para Checo Pérez no solo por haber tenido contacto con el monoplaza desde antes, sino por el impacto comercial que su nombre tiene a nivel mundial.