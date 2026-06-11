ÚLTIMA HORA: Checo Pérez manda mensaje a la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026

La espera terminó. Mientras millones de aficionados se preparan para vivir el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los deportistas mexicanos más importantes del planeta también apartó un espacio en su agenda para hablar sobre el debut de la Selección Mexicana.

A miles de kilómetros de distancia, en Barcelona, Sergio 'Checo' Pérez se encuentra concentrado en una nueva fecha de la Fórmula 1 junto a Cadillac. Sin embargo, el inicio del torneo más importante del futbol mundial logró que, por unos minutos, el piloto cambiara el casco por la camiseta de aficionado.

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Checo Pérez no quiere perderse el debut de México

A pesar de que este jueves tiene compromisos relacionados con el Gran Premio de Barcelona, el mexicano reconoció que tiene prisa por abandonar el circuito para poder seguir la ceremonia inaugural y el primer partido del combinado azteca.

El piloto de Cadillac dejó claro que estará pendiente de lo que ocurra en su país y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a la Selección Mexicana.

"Es un día muy importante para mi país, espero que podamos mostrar al mundo lo grandes que somos y que México nos dé un gran partido y podamos ganar para hacer felices a todo el país, que siempre apoyó muchísimo."

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Checo Pérez eligió a sus favoritos para ganar la Copa Mundial

Además de hablar sobre México, Checo Pérez también compartió cuáles son, desde su punto de vista, las selecciones que llegan con mayores posibilidades de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Para el piloto mexicano, el grupo de candidatos está conformado por algunas de las potencias tradicionales del futbol internacional. Francia, España, Argentina, Inglaterra y Brasil aparecen entre los equipos que considera con más argumentos para pelear por el trofeo.

Aunque reconoció que le gustaría asistir a alguno de los encuentros que se disputarán en Guadalajara, ciudad donde nació, admitió que la logística no será sencilla debido a sus compromisos en Europa y a la dinámica familiar que mantiene actualmente.

Por ahora, Checo seguirá enfocado en la Fórmula 1. Pero como millones de mexicanos, este jueves también estará pendiente de ver a la Selección Mexicana comenzar con el pie derecho su aventura en la Copa Mundial de la FIFA 2026.