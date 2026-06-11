Se conocieron en Sudáfrica 2010 y hoy asistirán juntos a la inauguración del Mundial 2026 en México

El futbol suele regalar historias inolvidables dentro de la cancha, pero en ocasiones también deja recuerdos que cambian la vida de las personas. Ese es el caso de una pareja que se conoció durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica en la Copa Mundial de 2010 y que, 16 años después, volverá a reunirse en un estadio para presenciar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México.

La historia se hizo viral en redes sociales luego de que el periodista Roger García compartiera un video donde ambos aficionados relatan cómo comenzó su relación durante aquella inauguración celebrada en Johannesburgo. Desde entonces, su vínculo creció hasta convertirse en una familia.

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16 ans après s’être rencontrés lors d’Afrique du Sud 🇿🇦-🇲🇽 Mexique en inauguration du Mondial 2010, ILS SE RETROUVENT AU MEXIQUE pour Mexique 🇲🇽-🇿🇦 Afrique du Sud pour l’inauguration de 2026. 👩‍❤️‍👨🥰



La puissance du football ⚽️❤️



🎥 @elrogerqro pic.twitter.com/UIFpRwgbJv — Actu Foot (@ActuFoot_) June 11, 2026

Una historia de amor que comenzó en Sudáfrica 2010

De acuerdo con el testimonio de la pareja, ambos se conocieron dentro del estadio durante el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio de 2010. La coincidencia fue todavía más especial porque este jueves 11 de junio de 2026 se cumplen exactamente 16 años de aquel momento.

"Nos conocimos en la inauguración del Mundial de 2010 y hoy es nuestro aniversario de conocernos", explicó la mujer durante la grabación que circuló en redes sociales. Con el paso de los años la relación continuó fortaleciéndose. La pareja contrajo matrimonio en 2014 y actualmente tiene dos hijos, convirtiendo aquella casualidad futbolera en una historia familiar que ahora suma un nuevo capítulo en México.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será parte de otro recuerdo especial

La pareja estará presente en el partido inaugural entre México y Sudáfrica, repitiendo una experiencia que marcó sus vidas hace más de una década. Ambos coincidieron en que se trata de una fecha muy especial por el significado que tiene para su historia personal.

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Además, aprovecharon para compartir sus pronósticos sobre el encuentro. Ella se inclinó por una victoria mexicana por marcador de 3-1, mientras que él aseguró que "futbolísticamente México es superior y va a ganar".

La historia llamó la atención de aficionados de distintos países y fue retomada por cuentas deportivas internacionales, entre ellas Actu Foot, que destacó cómo el futbol volvió a reunir a una pareja que inició su historia en una inauguración mundialista y que ahora celebrará su aniversario en el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El Estadio Ciudad de México será antesala del encuentro entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, partido que abrirá el Grupo A de la competencia.

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