A qué hora corre Checo Pérez el GP de Barcelona 2026 y cómo seguirlo EN VIVO

Checo Pérez aterriza en Barcelona con una sensación poco habitual en este inicio de temporada: el tapatío cada vez está más cerca de poder reflejar su trabajo en la tabla de puntos.

Después de varias carreras luchando en la parte trasera de la parrilla junto a Cadillac, el piloto mexicano mostró señales claras de progreso durante el Gran Premio de Mónaco. Aunque el resultado final no reflejó lo ocurrido en pista, el fin de semana dejó motivos para pensar que los primeros puntos de la escudería estadounidense podrían estar más cerca de lo que muchos imaginan.

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Ahora, el Circuit de Barcelona-Catalunya se presenta como una nueva oportunidad para confirmar esa mejoría y dar un golpe sobre la mesa en la séptima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Not the outcome we wanted, but the journey continues. Never give up. pic.twitter.com/HRaJrMFWil — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) June 7, 2026

Checo Pérez llega con cuentas pendientes tras Mónaco

La carrera en las calles del Principado dejó una mezcla de frustración y optimismo para el mexicano.

Por un lado, Checo se quedó muy cerca de avanzar por primera vez a la Q2 con Cadillac, un objetivo que parecía lejano cuando arrancó la temporada. El rendimiento del monoplaza mostró avances y permitió al tapatío pelear posiciones que semanas atrás parecían imposibles.

Pero el golpe más duro llegó el domingo. Pérez cruzó la meta dentro de los diez primeros lugares y, durante algunos minutos, Cadillac celebró lo que parecía ser su primer punto en Fórmula 1.

Sin embrgo, una sanción de diez segundos impuesta después de la carrera modificó la clasificación final y dejó al mexicano fuera de la zona de puntos. El resultado desapareció de los registros, pero no las sensaciones positivas dentro del equipo.

Por eso Barcelona aparece como una revancha inmediata para el mexicano.

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Horarios y dónde ver el GP de Barcelona 2026

La actividad del Gran Premio de Barcelona se llevará a cabo del 12 al 14 de junio.

Práctica Libre 1

Viernes 12 de junio | 5:30 horas (tiempo del centro de México)

Práctica Libre 2

Viernes 12 de junio | 9:00 horas

Práctica Libre 3

Sábado 13 de junio | 4:30 horas

Clasificación

Sábado 13 de junio | 8:00 horas

Carrera

Domingo 14 de junio | 7:00 horas

Los aficionados mexicanos podrán seguir toda la actividad en tiempo real a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes, y la transmisión a través del canal oficial de la Fórmula 1, F1TV.