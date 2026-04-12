Para Checo Pérez, esta es la escudería que más lo ha decepcionado en la Fórmula 1 2026

Estamos a poco menos de un mes para que se lleve a cabo la cuarta carrera correspondiente a la temporada 2026 de la Fórmula 1, y aunque apenas es el inicio de la misma, han comenzado a surgir detalles interesantes que el piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, no ha dejado pasar.

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Una vez confirmado su retorno a la Fórmula 1 después de un año sabático a través de Cadillac, la realidad es que, en apenas tres carreras, Checo Pérez no entiende el pobre nivel que una de las escuderías ha demostrado hasta ahora considerando, además, que sus pilotos son realmente competentes en la pista.

¿Qué escudería ha decepcionado a Checo Pérez en esta Fórmula 1 2026?

Tras el GP de Japón Checo Pérez concedió una entrevista para DAZN España en donde aseguró que el equipo que lo ha sorprendido para mal en este inicio de temporada en la Fórmula 1 es Aston Martin, el cual no ha sumado ninguna unidad y se mantiene en la última posición de la tabla general.

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Cabe mencionar que Aston Martin contrató a Adrian Newey, quien es considerado uno de los mejores ingenieros en la historia de la categoría. A pesar de ello, la constructora en turno ha tenido serios problemas para ser competente a través de la nueva reglamentación impuesta por la Fórmula 1.

Ante esta situación, Checo Pérez se mostró sorprendido por la poca resistencia que la escudería ha mostrado pese a tener a Fernando Alonso y Lance Stroll en su equipo: “No, la verdad nunca lo esperaba. Yo tenía la esperanza de que Fernando estuviera peleando por los primeros puestos”, aseguró.

¿Cuándo será el regreso de la Fórmula 1 2026?

Una vez confirmadas las cancelaciones del Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita por cuestiones ajenas al deporte, vale decir que Checo Pérez y la Fórmula 1 volverán el fin de semana del 1 al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami, mismo que se llevará a cabo en punto de las 14:00 horas, tiempo centro de México.