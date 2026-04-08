Shohei Ohtani, el jugador más rico de la MLB 2026; ¿cuántos MILLONES ganará con los Dodgers?

Se trata, posiblemente, del jugador más importante y completo que las Grandes Ligas han tenido en las últimas décadas, por lo que era de esperarse que su fortuna fuera acorde a su participación en el diamante. Ante ello, ¿te has preguntado cuántos millones ganará Shohei Ohtani en la MLB con Los Dodgers?

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Para muchos expertos en la materia, Shohei Ohtani es el jugador más completo que la MLB tiene en la actualidad no solo por su rango de pitcheo, sino por la forma en cómo marca diferencia con el bat. Esta situación hace que el japonés sume una impresionante cantidad de dinero por temporada con Los Dodgers de Los Ángeles.

¿Cuántos millones ganará Shohei Ohtani por temporada en la MLB?

De acuerdo con información de portales como Forbes y ESPN, Shohei Ohtani está consolidado como el jugador mejor pagado de las Grandes Ligas de cara a la temporada 2026, lo cual le permite establecer una base de récords históricos en cuanto a ingresos anuales se refiere.

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En esencia, el salario base de Shohei Ohtani con Los Dodgers de Los Ángeles por periodo anual es de dos millones de dólares; sin embargo, el verdadero tesoro para el japonés deriva de los patrocinios que tiene fuera del diamante, lo cual hacen de este el mejor pagado de la MLB.

Las fuentes detallan que la cifra récord para Shohei Ohtani en cuanto a patrocinios se refiere ronda los 125 millones de dólares, una cifra que se compara a la de Conor McGregor en 2021. En otras palabras, se espera que el jugador de la MLB sume un total de 127 millones de dólares en 2026.

Shohei Ohtani y su “dominio comercial”, equiparable a la MLB

La Inteligencia Artificial Google Gemini sostiene que sus ingresos en patrocinios son incluso seis veces más elevados que la suma combinada de los nueve jugadores restantes en la lista de mejores pagados de las Grandes Ligas, lo cual confirma el impacto que Shohei Ohtani tiene tanto dentro como fuera del terreno de juego.