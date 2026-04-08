La razón por la que el GP de Miami será un nuevo inicio en el campeonato de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ha vivido sus primeras tres carreras del calendario, por lo que ahora deberán hacer un parón obligatorio de prácticamente un mes de distancia con respecto a lo que será el GP de Miami, el cual se llevará a cabo a inicios del próximo mes.

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Con ello, cada uno de los pilotos, a través de sus respectivas constructoras, tendrán la oportunidad de replantear lo que han vivido hasta ahora. Ante tal situación, expertos en la materia consideran que la Fórmula 1 tendrá un “nuevo inicio” con la llegada del GP de Miami. ¿Qué escudería saldrá beneficiada de este parón?

¿Por qué la Fórmula 1 tendrá un “nuevo inicio” con la llegada del GP de Miami?

Fred Vasseur, jefe de equipo en Ferrari, asegura que el GP de Miami será un nuevo comienzo para cada una de las escuderías en la Fórmula 1 en la búsqueda de introducir grandes cambios en sus monoplazas, lo anterior considerando que tendrán prácticamente un mes de trabajo.

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Cabe mencionar que este descanso obligatorio se concretó luego de que la Fórmula 1 cancelara los GP’s de Bahréin y Arabia Saudita debido a los conflictos sociales y políticos que existen en dichos países, lo cual hace que el próximo GP de Miami sea hasta el domingo 3 de mayo.

Ante esto, todo haría indicar que la mayoría de equipos aprovechará este parón para mejorar sus monoplazas a fin de competirle a Mercedes, constructora que lidera la clasificación general y a la que este descanso no le viene del todo bien, esto de acuerdo con declaraciones de Toto Wolff para Motorsport.com .

¿Cuál es el objetivo de Checo Pérez y Cadillac en el GP de Miami?

Cadillac, escudería que hace su debut en la Fórmula 1 2026, ha venido de menos a más a lo largo de la temporada. Ante ello, Checo Pérez tiene claro que debe terminar las carreras a como dé lugar mientras la escudería se acerca al rango de un segundo con respecto a los demás equipos de la zona baja de la clasificación.